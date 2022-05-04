بعد تحذير «سلامة الغذاء».. إندومي تطرح «جامبو المظبوط» وترفع الأسعار

في أول رد فعلٍ لها، أعلنت الشركة المُصنعة لـ«شعرية إندومي» طرح العبوات الجديدة، بعد إنذار تلقته الشركة من هيئة سلامة الغذاء قبل أيام بشأن بعض المنتجات المطروحة في الأسواق وتأثيراتها الضارة على صحة المستهلكين.

مخاوف من أضرار صحية بسبب «الافلاتوكسينات»

واختارت الشركة اسم «جامبو المظبوط»؛ للدلالة على أن المنتج آمن وصالح للاستهلاك الآدمي، بعد مخاوفٍ من وجود آثار سلبية لـ«الإندومي» على صحة متناوليه، بعد بيان «سلامة الغذاء» الذي حذر مؤخرًا من وجود نسبة من الافلاتوكسينات ومتبقيات المبيدات بما يتعدى الحدود الآمنة المسموح بها للاستهلاك الآدمي داخل المنتج.

الشركة تؤكد صلاحية المادة المستخدمة

وعاودت الشركة المُصنعة لـ«الإندومي» لتؤكد صلاحية المنتج للاستهلاك الآدمي، وذلك على حسابها الرسمي بموقع فيسبوك، قائلة: «نؤكد أن كل مكونات اندومى صحية وحاصلة على شهادات الجودة العالمية والمحلية.. وأبحاث منظمة الصحة العالمية (WHO) تؤكد أن المادة المستخدمة فى اندومى صحية، كما أن الهيئة العامة للغذاء والدواء، تؤكد هي الأخرى أن المادة المستخدمة فى الإندومي آمنة تمامًا».

وطرحت الشركة، منتجاتها الجديدة بأسعار مرتفعة عن الأسعار السابقة، وقالت: «الاندومي الكبير بزيت بسعر 4 جنيهات، والصغير 3 جنيهات بسبب زيادة أسعار المواد اللازمة للتصنيع».

سحب 733 ألف كرتونة غير مطابقة

وفي وقتٍ سابق، قالت هيئة سلامة الغذاء، في بيان، إن الشركة المُصنعة لـ«الإندومي» استجابت وقامت بسحب 733340 كرتونة، وما زالت مستمرة في عمليات سحب المنتجات غير المطابقة لاشتراطات السلامة، و طرح الشعرية سريعة التحضير بدون أكياس الشطة، بحسب البيان.

وطلبت هيئة سلامة الغذاء، من الشركة المُصنعة، إزالة الادعاء على عبوات منتجات الشركة الخاص بفوائد فيتامين ب وأملاح معدنية من حديد وزنك وكالسيوم من عبوات وكراتين المنتج، والشروع في اتخاذ الإجراءات التصحيحية الضامنة لخلو المنتج من أي ملوثات أو مسببات للأمراض.