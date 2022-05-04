مصر تعيش طقس الفصول الأربعة في أيام العيد.. والبيئة تحذر كبار السن

أمطار ورياح محملة بالأتربة والجزيئات الصلبة على بعض محافظات الوده البحري والقاهرة الكبرى وحرارة شديدة يلحقها برودة على عدد من المحافظات، هو طقس الفصول الأربع في يوم واحد شهدته أيام عيد الفطر المبارك الذي حل في فضل الربيع.

وكشفت وزارة البيئة لـ«الوطن»عن توقعاتها بتعرض البلاد لمنخفض خماسيني يصاحبه نشاط لرياح وهو المنخفض الذي ظهر تأثيرة أمس ويستمر 48 ساعة، تكون خلالها الرياح مثيرة للرمال والأتربة، تبدأ على غرب البلاد وتتقدم تدريجيا إلى الداخل، لتؤثر على السواحل الشمالية ومحافظات الدلتا والقاهرة الكبرى، وتصل حتى محافظات شمال الصعيد، طبقا لتقارير ‏صادرة من منظومة الإنذار المبكر التابعة لوزارة البيئة وهيئة الارصاد التي اعلنت عن حالة الطقس خلال الايام القادمة، حيث يسود طقس شديد الحرارة على محافظات جنوب الصعيد، مع استمرار نشاط الرياح، غدا الأربعاء، على مناطق من القاهرة الكبرى والوجه البحرى والسواحل الشمالية وجنوب سيناء وجنوب البلاد على فترات متقطعة.

مؤشرات جودة الهواء

وأكدت الدكتورة ياسمين فؤاد، وزيرة البيئة، أنّ الوزارة تتابع مؤشرات جودة الهواء، من خلال منظومة الرصد المستمر ‏التابعة لوزارة البيئة، والمنتشرة في العديد من أنحاء الجمهورية والتي رصدت نشاط للرياح المحملة بالجزيئات الصلبة وهو امر غير معتاد في هذا التوقيت من العام

تحذير خاص لكبار السن

وناشدت وزارة البيئة، المواطنين من كبار ‏السن وأصحاب الأمراض الصدرية والتنفسية، تجنب الأنشطة اليومية في الهواء الطلق خلال ‏هذه الفترة، لتجنب الآثار السلبية الناتجة عن نشاط الرياح والرمال والأتربة المثارة.

وأشارت فؤاد، إلى أنّ غرفة العمليات المركزية في الوزارة، تتلقى على مدار الساعة أي شكاوى خاصة ‏بالمواطنين متعلقة بأي من مصادر تلوث الهواء.