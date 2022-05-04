الإجازات المتبقية في عام 2022 بعد عيد الفطر.. هذه الشهور بدون عطلات

دائما ما يهتم العاملون بالدولة والمؤسسات المختلفة، بالبحث عن الإجازات التي يحصلون عليها وتمنحها الدولة للموظفين في المناسبات المتعددة على مدار العام، وذلك لقضاء أوقاتًا مميزة مع الأهل والأصدقاء والتنزه بالخارج أو السفر لأحد الأماكن، لذا يبحث الكثيرون عن الإجازات المتبقية في عام 2022، لمعرفة عدد الأيام التي سيحصلون عليها.

وبعد العطلة التي أعلنت الدولة عن منحها للعاملين في عيد الفطر، وفي إطار تساؤل الناس عن الأيام المتبقية، تستعرض «الوطن» فيما يلي أبرز الإجازات المتبقية في عام 2022.

الإجازات المتبقية في عام 2022

ويتبقي عدة مناسبات رسمية يتم تعطيل المصالح الحكومية فيها خلال عام 2022، وهي كما يلي:

إجازات شهر يوليو

إجازة في نهاية يونيو بمناسبة ذكرى ثورة 30 يونيو، وتوافق يوم الأربعاء 30 يونيو، وجرت العادة أن يتم ترحيلها لتصبح الإجازة يوم الخميس أول يوليو.

يحصل العاملون على إجازة عيد الأضحى المبارك وذلك من الجمعة 8 يوليو وحتى الثلاثاء 12 يوليو 2022 وذلك وفق الحسابات الفلكية التي أشارت إلى أن يوم 8 يوليو سيكون الوقفة ويكون يوم عيد الأضحي فلكيًا يوم السبت 9 يوليو.

السبت 23 يوليو 2022 إجازة عيد ثورة 23 يوليو.

السبت 30 يوليو 2022 يحصل العاملون على إجازة عيد رأس السنة الهجرية الجديدة.

إجازاتين في شهر أكتوبر

ويوافق شهر أكتوبر حصول العاملين على إجازتين في مناسبتين مختلفتين، وهما كما يلي:

الخميس 6 أكتوبر.. إجازة حرب أكتوبر.

السبت 8 أكتوبر.. إجازة المولد النبوي الشريف.

ولا يوافق شهور أغسطس وسبتمبر وديسمبر وجود إجازات رسمية معتمدة أو مناسبات معروفة.

يذكر أن العاملين بالدولة حصلوا على إجازات في المناسبات المصرية المعتمدة في مصر والتى يتم تعطيل المصالح الحكومية والبنوك في مصر خلالها، أبرزها إجازة عيد الميلاد وإجازة ثورة 25 يناير وعيد الشرطة وإجازة ذكرى تحرير سيناء وعيد العمل وآخرها إجازة عيد الفطر.