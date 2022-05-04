تحرير 2191 مخالفة تموينية خلال شهر رمضان بسوهاج.. منها 1928 للمخابز

شنت مديرية التموين بمحافظة سوهاج، بالتنسيق مع الوحدات المحلية، ومديرية الصحة، والطب البيطري، وإدارة مباحث التموين، والإدارات التموينية المختلفة بدائرة محافظة سوهاج، حملات مكبرة بمختلف الأسواق والمخابز والمحلات التجارية وأماكن تداول السلع الغذائية، وذلك في إطار الاهتمام بجودة المواد والسّلع المقدمة بالأسواق الرئيسية، للحفاظ على صحة وسلامة المواطنين.

تحرير 2191 مخالفة تموينية خلال شهر أبريل

وأسفرت الحملات عن تحرير2191 محضر مخالفة تموينية خلال شهر أبريل الماضي بمحافظة سوهاج، تنفيذًا لتوجيهات اللواء طارق الفقي محافظ سوهاج، بشأن الرقابة على الأسواق، وضبط الأسعار، وتكثيف الحملات التموينية على الأسواق والمخابز.

1928 مخالفة بقطاع المخابز خلال شهر

وأكد المهندس محمد إبراهيم، مدير مديرية التموين بمحافظة سوهاج، ضبط 1928 مخالفة تموينية للمخابز والمطاحن، تنوعت ما بين نقص وزن، ومواصفات، وتهريب، وتجميع، وتوقف، وتصرف، وعدم انتظام سجلات، وعدم الإعلان عن مواعيد التشغيل، وعدم إعطاء بون صرف، ومواصفات، وعدم نظافة، وغلق المخبز، وعدم حمل شهادة صحية، وامتناع عن البيع، وتجميع دقيق.

ضبط 263 مختلفة بالأسواق بمحافظة سوهاج

وأضاف «إبراهيم»، أنه تم ضبط 263 مخالفة بالمرور على الأسواق، تنوعت ما بين لحوم فاسدة، وغير صالحة للاستهلاك الآدمي، ومحلات بدون ترخيص، ومواد بترولية، وسلع مجهولة المصدر، وانتهاء صلاحية وغش تجارى، وعدم إعلان عن الأسعار، وبيع بأعلي من السعر المحدد، وتجار تموين، بالإضافة إلى مخالفات في مجال المواد البترولية بمحافظة سوهاج.