إقبال جماهيري على «سينما الشعب» في 5 محافظات.. التذكرة رمزية

تابعت الفنانة الدكتورة ايناس عبد الدايم وزيرة الثقافة، إنطلاق مشروع سينما الشعب الذي تنفذه الهيئة العامة لقصور الثقافة برئاسة المخرج هشام عطوة، ويشرف عليه الفنان تامر عبد المنعم مدير عام الثقافة السينمائية، والذي تواكب مع أول أيام عيد الفطر المبارك.

واستقبلت 5 محافظات هي الجيزة (مكتبة البحر الأعظم)، الإسكندرية (قصر ثقافة الأنفوشي)، قنا (قصر ثقافة قنا) والمنوفية (سينما الشعب شبين الكوم وسينما الشعب السادات)، الفيلم التسجيلى القصير التجلي من إخراج عبدلله مرسي، وإنتاج الإدارة العامة للثقافة السينمائية، وجرى عرضه قبل فيلم واحد تاني للفنان أحمد حلمي.

إقبال كثيف على سينما الشعب

وقالت إيناس عبد الدايم، إن دور العرض التى جرى تخصيصها لانطلاق مشروع سينما الشعب شهدت إقبالًا جماهيريًا ضخمًا من مختلف الشرائح العمرية والاجتماعية، مؤكدة أن أسعار تذاكر العروض رمزية باعتباره أحد خطوات تحقيق مبدأ العدالة الثقافية، وحرصا على نشر التنوير ومجابهة الفكر المتطرف.

وأضافت أن المشروع يضم مجموعة من الأفلام الوثائقية والتوعوية والمعرفية، ويهدف لإلقاء الضوء على الأعمال المتميزة التي تنتجها وزارة الثقافة، وكذلك الأعمال المستقلة المتميزة والمجازة رقابياً إضافة إلى دعم صناعة السينما من خلال عرض أعمال المبدعين في مواجهة الفن التجاري البحت.

انطلاق المرحلة الثانية بعد أسبوعين بـ5 دور عرض

وقال المخرج هشام عطوة، إن المشروع سينطلق في مرحلته الثانية بعد أسبوعين بعدد 5 دور عرض إضافية هي كفر الشيخ، شرم الشيخ، دسوق، سيوة والوادي الجديد، ليصل عدد دور سينما الشعب إلى 10، بعدها تبدأ المرحلة الثالثة التي تضم 5 دور عرض أخرى وتبدأ مع حلول عيد الأضحى المبارك.

من جانبه قال الفنان تامر عبد المنعم، إن الإقبال الجماهيري يعكس الرغبة في الحصول على مواد فنية جادة، مشيرًا إلى أن سعر التذكرة في المشروع لا يتجاوز 40 جنيهًا، وذلك حرصا على توصيل المنتج الثقافي الهادف لأكبر عدد من المواطنين.

جدير بالذكر أن الفيلم الوثائقي القصير التجلي يتناول فكرة الترويج السياحي لمنطقة سانت كاترين التي تضم مناطق مقدسة مختلفة.