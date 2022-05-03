«الثقافة»: إقبال كبير على فيلم واحد تاني في سينما الشعب «صور»

تتابع الهيئة العامة لقصور الثقافة برئاسة المخرج هشام عطوة، تنفيذ مشروع «سينما الشعب» الذي انطلق من أول أيام العيد بفيلم «واحد تاني»، تحت شعار سينما النهارده بأسعار زمان، تنفيذا للمبادرة التي أعلنتها الدكتورة إيناس عبد الدايم وزيرة الثقافة مؤخرا، في إطار عمل الوزارة على مبدأ تحقيق العدالة الثقافية ونشر قيم التنوير والثقافة السينمائية في المجتمع المصري.

وقال المخرج هشام عطوة: «يتم متابعة «سينما الشعب» منذ أول يوم، في 5 دور عرض سينمائي في المواقع الثقافية التي ينفذ بها المشروع، في محافظات الجيزة والإسكندرية والمنوفية وقنا»، مؤكدا: «وتشهد السينما إقبالا كبيرا منذ أول يوم وعلى مختلف الحفلات، خاصة وأن وزارة الثقافة تقدم التذاكر بأسعار رمزية (40 جنيها) لتناسب جميع الفئات».

توفر كافتريات في المواقع الثقافية

وأضاف «عطوة» لـ«الوطن»: «سينما السادات وسينما شبين الكوم من أكثر السينمات إقبالا من الجمهور، تليهما الإسكندرية وقنا، والبحر الأعظم»، موضحا: «رغم أن المشروع في بداياته إلا أن الإقبال جيد»، منوها أن «الكافتيريات» متوفرة في هذه المواقع بما يوفر للجمهور أجواءً ملائمة لقضاء وقت ممتع.

وتقدم قاعات السينما المشاركة عرض فيلم «واحد تاني» للنجم أحمد حلمي بواقع أربع حفلات يوميًا، ومواعيد الحفلات، هي: «من الساعة 1 إلى 3 بعد الظهر، ومن الساعة 6 إلى 9 مساءً بالإضافة إلى حفل 12 منتصف الليل»، ما عدا سينما البحر الأعظم التي تعرض في الفترة المسائية فقط لكونها سينما صيفية.

تجهيز 15 دار عرض سينمائي

وأوضح: «وزارة الثقافة تستهدف تجهيز 15 دار عرض سينمائي خلال أيام عيد الأضحى المقبل، ومن المقرر أن يصل المشروع إلى 40 دار عرض سينمائي تغطي مختلف المحافظات في غضون عام».

وفيلم «واحد تاني» بطولة أحمد حلمي وروبي، وسيد رجب، وعمرو عبد الجليل، ونسرين أمين، ونور إيهاب، وأحمد مالك وعمرو وهبة، وآخرين، و تأليف هيثم دبور، وإخراج أحمد شاكر خضير.