نائب محافظ قنا يفاجئ عددا من المخابز البلدية في ثالث أيام العيد

أجرى حازم عمر، نائب محافظ قنا، صباح اليوم الأربعاء، جولة تفقدية مفاجئة على عدد من المخابز البلدية بمدينة قنا في ثالث أيام عيد الفطر المبارك، وذلك للاطمئنان على سير العمل بها، والتأكد من جودة الخبز المقدم للمواطنين ومطابقته للمواصفات من حيث الجودة والوزن المقرر والوقوف على أي مخالفات من قبل أصحاب المخابز، رافقه أشرف أنور نائب رئيس الوحدة المحلية لمركز ومدينة قنا.

إجراءات فورية ضد أصحاب المخابز المخالفة

وشدد نائب محافظ قنا خلال الجولة على الالتزام بما جاء في قرار رئيس الوزراء المتضمن أسعار وأوزان الخبز، وتنفيذ تكليفات اللواء أشرف الداودي محافظ قنا لمديرية التموين والوحدات المحلية وجهاز حماية المستهلك بالمتابعة الميدانية اللحظية، مع اتخاذ الإجراءات الفورية تجاه أصحاب المخابز غير الملتزمين، لافتا أنه سيجري الضرب بيد من حديد على يد كل فاسد، ولن يسمح بقيام بعض أصحاب المخابز بتخزين وبيع الدقيق في السوق السوداء، حيث سيتم التعامل حيال ذلك وفق الإجراءات القانونية المتبعة والصارمة.

كما حرص نائب محافظ قنا على إدارة حوار مع المواطنين عن مستوى جودة رغيف الخبز ومدى مطابقه للمواصفات القياسية، وملاحظاتهم حول توافر السلع وأسعارها واحتياجاتهم منها.

محافظ قنا يتفقد محال السلع الغذائية

وكان اللواء أشرف الداودي محافظ قنا، تفقد عدد من محال بيع السلع الغذائية والخضراوات والفاكهة وأماكن عرض اللحوم الطازجة والمجمدات والدواجن للتأكد من توافر السلع الغذائية والإعلان عن الأسعار، حماية للمواطنين من الغش التجاري وبيع السلع منتهية الصلاحية حفاظا على صحة وسلامة المواطنين تزامنا عيد الفطر المبارك.

كما وجه محافظ قنا بتكثيف حملات الرقابة والتفتيش على الأسواق والمخابز البلدية ومستودعات البوتاجاز ومحطات الوقود بكل قرى ومدن المحافظة للتأكد من استقرار الحالة التموينية وتوافر كل السلع والمستلزمات للمواطنين بالأسعار المناسبة والمطابقة للمواصفات القياسية واتخاذ كل الإجراءات القانونية ضد المخالفين.