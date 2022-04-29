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مصرع طفلين غرقا في ترعة في قنا.. حاول إنقاذ شقيقه فماتا معا

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رجب آدم
12:01 م | الجمعة 29 أبريل 2022
غرق طفلين في ترعة

غرق طفلين في ترعة

لقى طفلان مصرعهما، اليوم الجمعة، غرقا بترعة بقرية القمانة بمركز نجع حمادي، شمال محافظة قنا.

بلاغ بالواقعة

تلقى اللواء مسعد أبو سكين، مدير أمن قنا إخطارا يفيد بورود بلاغا، بمصرع طفلين شقيقين غرقا بترعة بقرية القمانة بمركز نجع حمادي.

على الفور انتقلت قوات الأمن والإنقاذ النهري، وسيارة إسعاف، وتبين أن الطفلين نزلا إلى الترعة للهروب من حرارة الطقس فغرقا.

وتبين أن الطفلين هما: «أحمد .ح.ي»، 10 أعوام، وشقيقه، محمود 12 عاما، تم نقل الجثتين إلى مستشفى نجع حمادي العام.

محاولة إنقاذ فاشلة 

كما تبين أن أحد الطفلين جرفه التيار وحاول الآخر إنقاذه فغرقا معا، وتمكنت قوات الإنقاذ والأهالي انتشال جثتيهما.

حرر محضر بالواقعة وأخطرت النيابة العامة لتتوالى التحقيقات.

 

 

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