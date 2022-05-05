حظك اليوم برج الأسد الخميس 5-5-2022 عاطفيا ومهنيا

هناك العديد من الصفات التي يمتلكها مواليد برج الأسد أهمها العطف والحنان والصدق والإخلاص، كما يُعتقد أنهم يتمتعون بالكرم تجاه أحبائهم، ويحبون دور القائد في أي علاقة، ويعتمدون بشدة على حاجتهم إلى الاستقلالية ويحتاجون إلى شريك مدرك لذاته ومنطقي يتفهم ويستوعب مشاعرهم وأفكارهم.

حظك اليوم برج الأسد على الصعيد المهني

يتواجد القمر في منزلك الثاني عشر مما يعد بيوم جيد مهنيًا كل ما عليك هو عدم الإعلان عن خططك والحديث عنها، وذلك وفق حظك اليوم على الصعيد المهني.

حظك اليوم برج الأسد على الصعيد العاطفي

حذرت خبيرة الأبراج والفلك عبير فؤاد في تصريحاتها الخاصة لـ«الوطن»، مواليد برج الأسد من جرح مشاعر الغير وعليك أن تراعي نفسية الطرف الآخر، كما تميل اليوم إلى الانعزال عمّن حولك.

الحب في حياة برج الأسد

يقدس مواليد برج الأسد علاقات الحب ولا يمكن أن يعيشوا بدون تلك المشاعر، ويسعون دائما للحصول على الحب الحقيقي مهما مروا به من خيبات سابقة، وعندما يقع مواليد هذا البرج في الحب يعلنون مشاعرهم صراحة ولا يخجلون منها أو يخفونها عن غيرهم، وتجده مخلص في حبّه جداً، كما تجد أنثى برج الأسد معطاءة وكريمة وعاشقة لشريك حياتها، والحب بالنسبة لها من أهم ما تعيش له في الحياة وتجدها مخلصة ووفيّة، أمّا الرجل الأسد فهو جذّاب جداً عندما يحب، وكريم ومخلص لمحبوبته، ويقدس العلاقة ويجعل محبوبته ملكة.