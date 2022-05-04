ألمانيا تنصح مواطنيها بتخزين الطعام والأدوية في المنازل

طالبت نانسي فيزر، وزيرة الداخلية الألمانية، المواطنين بضرورة الاحتفاظ بمخزون من الطعام والأدوية خلال الفترة القادمة؛ تحسبا لوقوع أي أزمة خلال الأيام المقبلة.

وقالت «فيزر» المنتمية إلى حزب المستشار الألماني أولاف شولتس، في تصريحات لصحيفة «هاندلسبلات» الألمانية، إنه يجب التفكير في إمكانية تعرض البلاد لهجمات سيبرانية على البنية التحتية الألمانية الحيوية، لذلك يجب الاستعداد والعمل على تخزين المواد الحيوية والهامة سواء الطعام أو الأدوية.

مخزون لمواجهة الطوارئ

وتعليقا على القائمة التي نشرها المكتب الاتحادي للحماية المدنية، أوضحت «فيزر» قائلة إنه على سبيل المثال إذا انقطع التيار الكهربائي لمدة زمنية أطول من المعتاد، أو أنه تم تقييد الحياة اليومية بطريقة مختلفة، فإنه من المنطقي في هذه الحالة وجود مخزون لمواجهة هذه الحالات الطارئة في المنازل.

وأكدت وزيرة الداخلية الألمانية أهمية الحماية المدنية، واصفة إياها بـ«الأولوية العليا» مرددة: «يجب علينا أن نواكب العصر وتغيراته المختلفة لكي نستطيع التغلب على الأزمات المتعددة كأخطار الحروب والجوائح وتداعيات المناخ».

وطالبت وزيرة الداخلية الألمانية بضرورة مراجعة تدابير الحماية الضرورية، لافتة إلى أن هذا الأمر لا ينطبق فقط على القضايا التقنية وإنما ينطبق أيضا على مخزونان الأدوية والمواد الغذائة، وكذلك الإسعافات الأولية.

تفعيل ملاجئ الحماية

وتطرقت الوزيرة الألمانية للحديث أيضاً عن ملاجئ الحماية والبالغة 299 مأوى حماية، مؤكدة أنه سوف يكون من المنطقي والمناسب إعادة تنشيط بعضها مرة أخرى واستخدامها في الطوارئ.

وتعاني مجموعة من الدول الأوروبية من زيادة نسب التضخم والتي ترتب عليها ارتفاع الأسعار نتيجة العقوبات الاقتصادية التي فرضتها عدة دول غربية على روسيا على خلفية الحرب الروسية الأوكرانية، وهو الأمر الذي ردت عليه روسيا بفرض عقوبات مماثلة كان أبرزها استخدام العملة المحلية الروسية الروبل في سداد مستحقات الغاز الروسي.

كما أدت الحرب الدائرة إلى وقف تصدير بعض السلع الحيوية الأوكرانية مثل القمح والذرة وزيت عباد الشمس، مما أدى إلى حدوث أزمة داخل بعض الدول ومنها ألمانيا التي فرضت على المواطنيين سياسة شراء زحاجة زيت عباد شمس واحدة لكل مواطن وهو الأمر الذي جاء متناقضاً لتصريحات وزيرة الداخلية.