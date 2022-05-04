توقعات طقس 72 ساعة مقبلة.. انخفاض درجات الحرارة 48 ساعة يليه ارتفاع

أكدت الهيئة العامة للأرصاد الجوية، أن هناك انخفاضًا نسبيا في درجات الحرارة على كل الأنحاء ابتداء من غد الخميس، حتى يوم الجمعة الموافق 6 مايو، لتسود أجواء ربيعية معتدلة على شمال البلاد، مائلة للحرارة على القاهرة الكبرى حتى شمال الصعيد، أما بالنسبة لجنوب الصعيد فيظهر التحسن بشكل ملحوظ في درجات الحرارة يومي الخميس الجمعة.

وتوقع خبراء الأرصاد، نشاط الرياح مما يزيد من الإحساس ببرودة الطقس وخاصة في فترة الليل، وتبدأ درجات الحرارة في الارتفاع اعتبارا من يوم السبت الموافق 7 مايو، مشيرة إلى وجود فرصة لتساقط أمطار خفيفة على شمال البلاد وجنوب سيناء قد تمتد إلى مناطق من القاهرة الكبرى وشمال الصعيد.

درجات الحرارة المتوقعة الخميس 5 مايو

- القاهرة الكبرى: درجة الحرارة العظمى 28 والصغرى 17.

- الوجه البحري: درجة الحرارة العظمى 28 والصغرى 17.

- السواحل الشمالية: درجة الحرارة العظمى 22 والصغرى 17.

- جنوب سيناء: درجة الحرارة العظمى 32 والصغرى22

- شمال الصعيد: درجة الحرارة العظمى 30 والصغرى 18.

- جنوب الصعيد: درجة الحرارة العظمى 37 والصغرى 23.

درجات الحرارة المتوقعة الجمعة 6 مايو

- القاهرة الكبرى: درجة الحرارة العظمى 28 والصغرى 18.

- الوجه البحري: درجة الحرارة العظمى 28 والصغرى 18.

- السواحل الشمالية: درجة الحرارة العظمى 22 والصغرى 18.

- جنوب سيناء: درجة الحرارة العظمى 31 والصغرى22

- شمال الصعيد: درجة الحرارة العظمى 30 والصغرى 18.

- جنوب الصعيد: درجة الحرارة العظمى 35 والصغرى 23.

درجات الحرارة المتوقعة السبت 7 مايو

- القاهرة الكبرى: درجة الحرارة العظمى 30 والصغرى 19.

- الوجه البحري: درجة الحرارة العظمى30 والصغرى 19.

- السواحل الشمالية: درجة الحرارة العظمى 25 والصغرى 18.

- جنوب سيناء: درجة الحرارة العظمى 32 والصغرى 22

- شمال الصعيد: درجة الحرارة العظمى 31 والصغرى 20.

- جنوب الصعيد: درجة الحرارة العظمى 35 والصغرى 22.