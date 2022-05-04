حالة الطقس غدا الخميس 5-5-2022 في مصر.. رياح وفرص سقوط أمطار

كشفت الهيئة العامة للأرصاد الجوية، عن انخفاض درجات الحرارة ابتداء من اليوم حتى يوم الجمعة المقبل، لتسود أجواء ربيعية معتدلة على شمال البلاد مائلة للحرارة على القاهرة الكبرى حتى شمال الصعيد، أما بالنسبة لجنوب الصعيد فيظهر التحسن بشكل ملحوظ في درجات الحرارة.

كما كشف خبراء هيئة الأرصاد الجوية، عن تفاصيل حالة الطقس غدا الخميس الموافق 5 مايو رابع أيام عيد الفطر المبارك.

ويتوقع خبراء الأرصاد، أن يسود طقس مائل للحرارة على القاهرة الكبرى والوجه البحري وشمال الصعيد، معتدل على السواحل الشمالية، حار على جنوب سيناء وشديد الحرارة على جنوب الصعيد.

حالة الطقس غدا

وأوضحت هيئة الأرصاد الجوية في بيانها، أنه من المتوقع أن تنشط الرياح على مناطق من القاهرة الكبرى والوجه البحري والسواحل الشمالية، بالإضافة إلى فرص سقوط أمطار على السواحل الشمالية.

حالة البحرين الأحمر والمتوسط

أما حالة الطقس بالبحر المتوسط تكون معتدل إلى مضطرب، ويتراوح ارتفاع الموج فيه بين 2 و2.5 متر، ويكون اتجاه الرياح شمالية شرقية إلى شمالية غربية، وبالنسبة لحالة البحر الأحمر، فيكون الطقس معتدل إلى مضطرب، ويتراوح ارتفاع الموج فيه بين 2 إلى 2.5 متر وتكون حركة الرياح جنوبية شرقية إلى شمالية غربية.

درجات الحرارة غدًا

وجاءت درجات الحرارة غدا الخميس 5 مايو 2022، المتوقعة على كل الأنحاء، كما يلي:

القاهرة 28 17

الإسكندرية 22 17

وادي النطرون 24 17

طنطا 27 17

شبين الكوم 28 17

دمنهور 27 17

بلطيم 23 17

مطروح 22 16

السلوم 23 15

سيوة 26 15

بورسعيد 23 18

دمياط 23 17

الزقازيق 27 18

المنصورة 28 17

الإسماعيلية 29 17

السويس 29 17

العريش 23 16

رفح 23 16

رأس سدر23 18

نخل 23 14

نويبع 26 19

طابا 32 19

كاترين 29 14

الطور 26 23

شرم الشيخ 32 24

الغردقة 32 25

مرسى علم 33 23

الفيوم 28 18

بني سويف 28 18

المنيا 29 19

أسيوط 29 20

سوهاج 30 20

قنا 34 21

الأقصر 36 24

أسوان 36 24

إدفو 35 25

أبوسمبل 36 25

الوادي الجديد 36 21

شلاتين 34 24

أبورماد 32 22

حلايب 30 25

رأس حدربة 30 25.