حالة الطقس ودرجات الحرارة بسوهاج في ثالث أيام عيد الفطر

شهدت محافظة سوهاج اليوم الأربعاء، ثالث أيام عيد الفطر المبارك، انخفاض درجات الحرارة بشكل طفيف، لتقل عن الـ 40 درجة مئوية، فيما يظل الطقس حار مشمس نهارا معتدل ليلا.

درجات الحرارة في سوهاج اليوم الأربعاء

وتسجل درجات الحرارة العظمى في محافظة سوهاج اليوم 32 درجة مئوية في طقس حار مشمس نهارا، بينما الصغرى تسجل 20 درجة في طقس معتدل ليلا وفي الساعات الأولى من الصباح الباكر.

طقس اليوم الأربعاء على كافة أنحاء الجمهورية

ويشهد اليوم عودة للاعتدال النسبي في حالة الطقس بكافة أنحاء البلاد وليس سوهاج فقط، حيث تنخفض درجات الحرارة نهارا نتيجة هبوب رياح شمالية غربية، كما تنخفض درجة الحرارة الصغرى ويزداد الإحساس ببرودة الطقس خلال فترات الليل والصباح الباكر على شمال البلاد، وتنشط الرياح على مناطق متفرقة من جنوب البلاد.

وتوجد فرصة لسقوط الأمطار على مختلف الأنحاء اليوم، بسبب تكون الغيوم على مناطق واسعة من السواحل الشمالية والوجه البحري وجنوب سيناء، وقد تمتد إلى مناطق من القاهرة وشمال الصعيد.

درجات الحرارة اليوم على شمال وجنوب الصعيد

وتسجل درجات الحرارة في جنوب الصعيد اليوم الأربعاء 4 مايو 2022، 41 درجة مئوية للعظمى و24 درجة مئوية للصغرى في طقس شديد الحرارة نهارا مائل قليلا للبرودة ليلا، بينما تبلغ درجة الحرارة العظمى في شمال الصعيد 39 درجة مئوية والصغرى 18 درجة في طقس حار نهارا مائل للبرودة ليلا.