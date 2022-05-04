رئيس مياه القناة: طوارئ لإصلاح أي أعطال مفاجئة خلال أيام العيد

أكد اللواء عبد الحميد عصمت، رئيس مجلس إدارة شركة مياه الشرب والصرف الصحي بمحافظات القناة، اليوم الأربعاء، ثالث أيام عيد الفطر المبارك، أنه تم إصلاح عدد من الأعطال والكسور المفاجئة، التي شهدتها محافظات القناة الثلاثة (بورسعيد، والإسماعيلية، والسويس)، بالإضافة إلى المتابعة المستمرة لمحطات مياه الشرب والصرف الصحي، وذلك طبقاً لخطة الشركة الموضوعة.

استمرار الطوارئ لمتابعة محطات المياه والصرف

وأشار اللواء عبد الحميد عصمت إلى استمرار حالة الطوارئ لمتابعة جميع محطات مياه الشرب والصرف الصحي في إقليم محافظات القناة، التي تعمل بكامل طاقتها الإنتاجية، مع المرور المستمر لرؤساء القطاعات والمناطق على تلك المحطات وشبكات المياه والصرف الصحي، بالإضافة إلى استمرار العمل بنظام الورديات بجميع المواقع التابعة للشركة، خلال إجازة العيد، لمجابهة أي مشاكل مفاجئة قد تطرأ على مدار الساعة.

عينات عشوائية من المنازل ودور العبادة والمقاهي

وتابع رئيس شركة مياه الشرب والصرف الصحي بمحافظات القناة أنه تم سحب عينات عشوائية لمياه الشرب، من عدد من المنازل ودور العبادة والمقاهي، في مختلف المناطق، كما تم تقديم بيان إحصائي بإجمالي عدد العينات التى يجري أخذها، لعمل التحاليل الكيميائية والميكروبيولوجية المطلوبة يومياً على مدار 24 ساعة، للتأكد من مدى صلاحية المياه، وضمان سلامتها وجودتها، من أجل الحفاظ على الصحة العامة للمواطنين، في إطار تقديم خدمات متميزة للمواطنين.

تجاوب فوري للانتهاء من الإصلاحات في فترة وجيرة

وشدد «عصمت» على أهمية التجاوب الفوري والسريع وتوفير كل المعدات للانتهاء من الإصلاحات في فترة زمنية وجيزة، للحفاظ على استمرارية الخدمة المقدمة لمواطني إقليم القناة في المحافظات الثلاثة، كما أكد على ضرورة المتابعة المستمرة لرؤساء القطاعات والمناطق، وذلك خلال إجازة عيد الفطر المبارك، مع استمرار منع إجازات العاملين في المواقع الهامة، بالإضافة إلى متابعة كافة الشكاوى الواردة إلى الخط الساخن وغرفة الطوارئ، والعمل على حلها فوراً.

وأشار اللواء عبد الحميد عصمت، أن خطة الطوارئ تشمل متابعة رؤساء قطاعات والمناطق والتشغيل والصيانة أى أعطال مفاجئة قد تحدث خلال اجازة عيد الفطر، وذلك بالتنسيق الفوري مع إدارة الشبكات، بالإضافة الي المتابعة المباشرة والمستمرة علي محطات مياه الشرب والصرف الصحي، والتأكد انها تعمل بكامل طاقتها الإنتاجية، بالإضافة الي اختبار لمحولات الديزل والتأكد من جاهزيتها للعمل في حال إنقطاع التيار الكهربائي.