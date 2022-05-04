إخماد حريق محدود في عمارة الإعلامية لميس سلامة بالإسماعيلية 

تمكنت قوات الحماية المدنية في محافظة الإسماعيلية من السيطرة على حريق محدود، اندلع قبل قليل، في بناية سكنية تقيم بها الإعلامية «لميس سلامة»، في شارع «شبين الكوم»، بمدينة الإسماعيلية، دون إصابات.

تلقى اللواء منصور لاشين، مدير أمن الإسماعيلية، إخطاراً من شرطة النجدة يفيد إبلاغ الإعلامية لميس سلامة، بوجود حريق في إحدى البنايات بشارع «شبين الكوم»، في مدينة الإسماعيلية، محل إقامتها.

انتقال سيارات الحماية المدنية

وعلى الفور، وجه اللواء خالد كامل، مدير إدارة الحماية المدنية في الإسماعيلية، بسرعة الدفع بسيارتي إطفاء إلى مكان البلاغ، للتعامل مع الحريق، حيث تمكنت من إخماد النيران.

وأكدت مصادر أمنية أن الحريق كان في غرفة حارس العقار بالدور الأرضي، ومتصلة بسلم الطوارئ الخاص بالبناية السكنية.

وتمكنت إدارة الحماية المدنية من السيطرة على الحريق بالكامل، دون وجود أي إصابات، كما تم محاصرة النيران وإخمادها ومنع امتدادها إلى أي من الأدوار السكنية أو الإدارية بالعقار.

مصادر أمنية: لا يوجد أي انفجار

ورصدت الشبكه الوطنية بالإسماعيلية استغاثة للإعلامية لميس سلامة، على صفحات التواصل الاجتماعي، بوجود حريق في العمارة السكنية التي تقيم بها، وعلى الفور تم توجيه رجال الحماية المدنية بالدفع بسيارات الإطفاء إلى مكان الحريق.

وأكدت المصادر الأمنية أن الحريق لم يسفر عن أي انفجارات نهائياً، وأنه تم التعامل معه في أسرع وقت، والسيطرة عليه تماماً دون أي إصابات.

وقالت المصادر إنه تم إخراج اسطوانات الغاز الموجودة في مكان الحريق، وتبريدها دون انفجار أي منها نهائياً أو اشتعالها، فيما يستكمل رجال الحماية المدنية أعمال التبريد.

لا إصابات في الحريق

ودفع مرفق إسعاف الإسماعيلية، برئاسة الدكتور حسن درويش، بعدد من سيارات الإسعاف إلى مكان الحريق لتأمينه، فور إبلاغ المرفق لنقل أي إصابات محتملة.

وأكدت مصادر أمنية وطبية عدم وجود أي إصابات أو خسائر في الأرواح، أو خسائر مادية في الأدوار الإدارية والسكنية، مشيرةً إلى اقتصار الحريق على غرفة حارس العقار والمنور الخاص بالعمارة.