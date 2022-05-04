أول ولادة قيصرية بمستشفى بدر في البحيرة بعد توقف 7 سنوات

أكد الدكتور هاني جميعة، وكيل وزارة الصحة بمحافظة البحيرة، استمرار مسيرة الإصلاح في تقديم الخدمة الطبية المميزة والسريعة داخل مستشفيات البحيرة، وذلك في إطار الجهود المستمرة والمتواصلة للارتقاء بمستوى الخدمات الطبية والعلاجية بالقطاع الصحي، وتطوير مستوى الأداء المقدم للمرضى من أهالي البحيرة.

وأعلن وكيل وزارة الصحة في البحيرة، في تصريحات اليوم الأربعاء، عن تحقيق حلم طال انتظاره لأهالي مركز بدر، بإعادة تشغيل قسم العمليات في مستشفى بدر المركزي، بعد نحو 7 سنوات من توقف العمل بالمستشفى.

لجنة لتقييم صلاحية غرفة العمليات بمستشفى بدر

وأشار «جميعة» إلى أنه تم خلال الأسبوع الماضي، تشكيل لجنة برئاسة الدكتور سعيد عوض، مدير إدارة المستشفيات، ومدير الجودة ومكافحة العدوى، ومن التمريض، والإدارة الهندسية، لتقييم غرفة العمليات بمستشفى بدر المركزي، ومدى صلاحيتها لبدء العمل بها.

كما أكد الدكتور حمودة الجزار، وكيل المديرية، أنه تم اليوم الأربعاء، التشغيل الفعلي لقسم العمليات الجراحية بالمستشفى، من خلال إجراء أول عملية ولادة قيصرية بمستشفى بدر المركزي، وذلك عن طريق فريق من أطباء النساء والولادة، ضم كلاً من الدكتورة حمدية عبد الغني، والدكتورة مروة عبد المقصود، والدكتور محمود حمزة، والدكتور أحمد علي، طبيب أطفال، والدكتور فوزي طمان، طبيب تخدير.

تطوير المنظومة الصحية وتوفير الخدمات الطبية

جاء ذلك في إطار اهتمام الدولة بتطوير المنظومة الصحية، وتوفير كافة الخدمات الطبية للمواطنين داخل المنشآت الصحية، وفي اطار المتابعة المستمرة والدورية لمنافذ تقديم الخدمة الطبية والمستشفيات.

وأوضح وكيل وزارة الصحة أن مستشفى بدر المركزي توقف العمل به منذ عام 2015، بعد دخول المستشفى مرحلة الإحلال والتجديد، وعلى مدار هذه السنوات من التوقف، عاش أهالي مركز بدر والقرى المجاورة معاناة عدم وجود مستشفى مركزي، وبقى البديل الوحيد المتاح أمامهم هو قطع مسافات طويلة للوصول إلى أقرب مكان تتوفر به الخدمة العلاجية بالمراكز المجاورة، حتى تم توفير المكان البديل للمستشفى في قرية «أحمد عرابي» بدائرة المركز.

وأضاف أن مستشفى بدر المركزي أصبح جاهزاً لإجراء جميع العمليات الجراحية به، لافتاً إلى أنه توجد قوائم حجز عمليات للولادة القيصرية، وغيرها من الجراحات الأخرى المقرر إجراؤها بالمستشفى.