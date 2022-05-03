إسماعيل فرغلي: لم أكن مرشحا لدوري في مكتوب عليا.. وحصلت عليه بعد أداء عمرة

كشف الفنان إسماعيل فرغلي، عن كواليس اشتراكه في مسلسل مكتوب عليا، والذي عرض خلال موسم دراما رمضان، قائلا: «كل واحد بياخد نصيبه في الوقت اللي ربنا محدده بس يبقى عند يقين بالله سبحانه وتعالى، وتلقيت دوري في المسلسل بعد أداء العمرة ولم أكن مرشحا له من البداية».

لما عرفت إني هبقى والد أكرم حسني ضحكت

وأضاف إسماعيل فرغلي، خلال لقاء ببرنامج «التاسعة»، المذاع على شاشة التلفزيون المصري، تقديم الإعلامية دينا عبدالكريم، «عملت عمرة وقعدت 3 أيام في الحرم ودعيت ربنا ودي رسالة صفي قلبك ومتشيلش من حد وقول يا رب واطلب منه وهو هيسخر الكون كله لك».

نجاحي في مكتوب عليا مش متأخر

وتابع: «جالي الدور قبل التصوير بيوم، الزميل المفروض اللي كان هيعمل الدور جاتله كورونا ولازم يقعد 10 أيام وكلمني المخرج خالد الحلفاوي المحترم وقالي يا عم إسماعيل السنة دي حبينا نشتغل من غيرك فربنا عاقبنا، وقالي الدور ده نصيبك ورزقك، ولما قالولي أنت هتكون والد أكرم حسني قعدت أضحك، لأني كنت عامل معاه مسرحية فحصلت عشرة بيننا».

مش كل اللي هيمثل هيبقى ننجم

وأوضح أن نجاحه في مسلسل مكتوب عليا لم يكن متأخرا، «كان فيه حسابات تانية عندي، مش كل اللي هيمثل هيبقى نجم أو بطل ربنا خلقنا درجات، وفيه نجوم في أماكنهم».

وتابع: «أنا حساباتي تاني بإن ربنا معوضهالي بحاجات تانية كتير، زوجة ربنا كارمني بيها، 26 سنة جواز وربنا يديها الصحة والعافية، وربنا كارمني ببنتين وولد الحمد لله متعلمين ومحجبات وعارفين الحلال والحرام زي ما اتربينا وبيصلوا الوقت بوقته وده رزق، وصحة وبيت واستقرار وطولة عمر».