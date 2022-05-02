70 ألف مشاهدة في أقل من 24 ساعة لمشهد نقل والدة جلجل للمستشفى بـ«مكتوب عليا»

حاز الفنان أكرم حسني على إشادات واسعة من الجمهور بمشهد المستشفى في الحلقة الأخيرة من مسلسل مكتوب عليا من بطولة أيتن عامر، وهنادي مهنا، إذ ظهرت على يديه كلمة «هتموت» دون الإشارة إلى من تعود إليه هذه الكلمة، وفجأة سقطت والدته التي تجسد دورها الفنانة حنان سليمان على الأرض، وظل يبكي ويصرخ وطلب من الله أن يأخذه بدلاً من والدته.

إشادة بأداء أكرم حسني في مسلسل مكتوب عليا

وتأثر الجمهور بمشهد أكرم حسني على يوتيوب، إذ وصلت مشاهداته خلال ساعات قليلة إلى 70 ألف مشاهدة، وجاءت التعليقات من الجمهور كالتالي: «الله يرحمك يا أمي ماتت على إيدي وفعلا إحساس كان صعب وانهيار فاكرة لحد الآن ولم أنساه يوم»، و«ألف تحية لهذا الفنان الموهوب دائمًا بكل ما تعنيه الكلمة»، و«أداء عالي وممثل عبقري».

أحداث الحلقة الأخيرة من مسلسل مكتوب عليا

شهد مسلسل مكتوب عليا أحداثا متنوعة بين الحزن والفرح، إذ ذهب جلجل إلى المستشفي برفقة والدته بعد أن تعرضت لإغماء شديد، واحتاجت الى نقل الدم، ورغم إصابة جلال بتضخم في عضلة القلب، إلا أنّه تبرع بالدم لها، ما عرضه للخطر وتم وضعه تحت أجهزة التنفس الصناعي، واحتاجت حالته إلى إنعاش في القلب.

مسلسل مكتوب عليا من بطولة أكرم حسني، هنادي مهنا، أيتن عامر، حنان سليمان، هلا رشدي، ومن إخراج خالد الحلفاوي.