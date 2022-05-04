سكرتير عام «قنا»: مشروعات «حياة كريمة» تلبي الاحتياجات الطبية للمواطنين

لا يتوقف سعي المبادرة الرئاسية «حياة كريمة» للارتقاء بجودة حياة المواطن المصري وتطويرها من كافة النواحي المختلفة، إذ تعمل المؤسسة على قدم وساق بالتعاون مع الحكومة، من أجل تحقيق الهدف، وتوفير حياة كريمة للمواطن المصري لاسيما المتواجدين في قرى الريف المصري، التي تحتاج إلى التدخل السريع.

إنهاء تشطيبات المركز الطبي بالعسيرات بنسبة 85%

وأخذت محافظة قنا نصيبها من مشروعات حياة كريمة، وتوجه اليوم، الأربعاء، محمد صلاح أبوكريشة، السكرتير العام المساعد لمحافظة قنا، لتفقد المشروعات التي تقوم بها المبادرة الرئاسية لتطوير الريف المصري «حياة كريمة» في قرى المحافظة، وعلى رأسها المركز الطبي بالعسيرات، الذي تمت أعمال التشطيبات فيه بنسبة 85%، والمقام على مساحة 600 متر، منقسمة على 3 طوابق.

وأكد «أبوكريشة»، في بيان صادر عنه، أن المنشآت الطبية التي تعمل عليها «حياة كريمة» سيكون لها دوركبير وملحوظ في تلبية الاحتياجات الطبية للمواطنين، مشيرًا إلى أن الوحدات الصحية تتم طبقًا للمعايير الخاصة بمنظومة التأمين الصحي، التي يجب تطبيقها في المحافظة أثناء الفترة المقبلة.

الانتهاء من مركز شباب العسيرات بنسبة 98%

وتفقد السكرتير العام المساعد لمحافظة قنا، أعمال التشطيبات الجارية في مركز شباب العسيرات، الذي تبلغ مساحته 120 مترًا، متكون من 3 طوابق، وجرى الانتهاء منه بنسبة تنفيذ 98%.

ولفت إلى أنه عمل «حياة كريمة» على إنشاء وتطوير مراكز الشباب يؤدي إلى نشر روح الانتماء بين الشباب، إلى جانب تشجيعهم على العمل الجماعي وإعدادهم بدنيًا وفكريًا، كما أنه يعكس حرص الدولة على تطوير المهارات الإبداعية للشباب الذي من شأنه أن يخدم المجتمع المصري.

توجه لزيارة مستشفى فرشوط المركزي وتفقد سير العمل بالأقسام المختلفة في المستشفى بعيد الفطر، مثل أقسام: الاستقبال، الطوارئ، الحضانات، الغسيل الكلوي للأطفال، النساء والتوليد، الجراحة، العمليات، ووحدة الأطفال المبتسرين.