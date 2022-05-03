«حياة كريمة»: إنشاء مجمعات خدمية وزراعية ومحطات صرف وتأهيل للمدارس فى أسوان

تعمل المبادرة الرئاسية «حياة كريمة» لتطوير الريف المصرى على تحسين أحوال المواطنين، ولا تكف عن العمل حتى فى الإجازات، لا سيما فى المناطق النائية والتى فى حاجة إلى التدخل السريع من أجل تحسين أوضاعها.

ورغم إجازات عيد الفطر فإن المبادرة ما زالت مستمرة فى استكمال أعمالها بكافة المحافظات، منها محافظة أسوان، التى أجرى فيها فريق المبادرة متابعة ميدانية لمعدلات نسب تنفيذ المشروعات الجارية، إلى جانب الاستماع لمطالب الجماهير، وسرعة التفاعل معها واتخاذ الإجراءات اللازمة حيالها.

وأوضح المحافظ اللواء أشرف عطية، فى بيان اليوم، أن معدلات تنفيذ مشروعات «حياة كريمة» تسير وفق خطط ثابتة، مشيراً إلى أنه تم الانتهاء من 239 مشروعاً، وجارٍ الآن العمل فى 638 أخرى، وتجهيز 171 مشروعاً من خلال 14 جهة منفذة.

تطوير قرى دير مواس بالمنيا للتسهيل على المواطنين

كما تفقد أعضاء المبادرة المشروعات فى قرية الدكة التابعة لمركز نصر النوبة، ويستفيد منها 17 ألف نسمة داخل 5 توابع وهى: «كشتمنة شرق، كشتمنة غرب، دهميت، إمبركاب، دابود»، وتمت متابعة المجمّع الزراعى الذى جرى الانتهاء منه بنسبة تنفيذ 80%، إلى جانب متابعة أعمال شبكات خطوط الطرد ومياه الشرب، بنسب تنفيذ تتراوح ما بين 45% إلى 85%، وانتهى التنفيذ بنقطة الإسعاف فى «دابود» بنسبة 85%، كما تمت أيضاً متابعة أعمال التطوير ورفع الكفاءة والأعمال الإنشائية بالمدارس بالقرية، والتى انتهت بنسبة تنفيذ تساوى 85%، أما عن مركز الشباب فجرى الانتهاء من رفع كفاءته وتطويره بنسبة تنفيذ تساوى 85%. وفى المنيا تشهد قرى مركز ديرمواس أعمال تطوير على الصعيدين الخدمى والصحى للتسهيل على المواطنين، فضلاً عن تقديم كافة سبل الرعاية الطبية اللازمة.

ومن بين القرى المستفيدة من مبادرة «حياة كريمة» قرية «تل بنى عمران»، حيث تعمل المبادرة على إنشاء عدد من المشروعات فى القرية، على رأسها مجمّع خدمات حكومى للتسهيل على المواطنين، وأوشكت الأعمال على الانتهاء، يحتوى المجمع على: «مركز تكنولوجى، بريد، مكتب تموين، تضامن اجتماعى، سجل مدنى، شهر عقارى، مجلس محلى، قاعة اجتماعات».

أما فى قرية الحاج قنديل فتعمل المبادرة على إنشاء محطة رفع الصرف الصحى، وجارٍ العمل على إنهاء الأعمال لتدخل المحطة الخدمة، وفقاً لما ورد فى البيان الصادر عن «حياة كريمة»، الذى أشار إلى أنها تعمل على إنشاء محطة لمعالجة الصرف على مساحة 20 ألف متر تقريباً فى قرية العمارية الشرقية، لتقديم الخدمة إلى عدد من قرى شرق النيل التابعة لمركز ديرمواس، وهى: «الحاج قنديل، العمارية الشرقية، وتل بنى عمران».. أما على المستوى التعليمى فتعمل على توسعة عدد من المدارس التابعة للمركز.

«التضامن» توزع جدول تطعيمات الأطفال الإجبارية ضمن رسائل برنامج «وعى» فى قرى المبادرة

ومن جهة أخرى، أطلقت وزارة التضامن عدداً من الرسائل ضمن مبادرة «وعى» من أجل التنمية والحياة الكريمة، إذ تتضمن دورات تكوين الكوادر الدينية الإسلامية والمسيحية وقيادات الجمعيات الأهلية، فضلاً عن عقد حوارات مجتمعية ومبادرات نوعية فى مراكز وقرى «حياة كريمة» بالتعاون مع الجمعيات الأهلية، وعقد لقاءات مع الإعلاميين لبث الرسائل التكاملية والموحدة فى القضايا المجتمعية، إضافة إلى تقييم علمى لقياس أثر رسائل التوعية فى تغيير الوعى والاتجاهات لدى الجمهور فى المناطق المستهدفة.

وتحت عنوان «صحتك ثروتك.. انتى وأسرتك»، وجّهت «التضامن» للسيدات فى قرى ومراكز «حياة كريمة» عدداً من الرسائل والإرشادات، من بينها كيفية ضمان مرور فترة الحمل بأمان، وأنواع الأطعمة التى تحتاج إليها المرأة الحامل، وعلامات الخطر أثناء الحمل التى تستدعى الذهاب للمستشفى فوراً، وعلامات بدء الولادة، وماذا تفعل الحامل عند الشعور ببدء علامات الولادة، والحالات التى تستلزم الولادة بالمستشفيات.

ونشرت الوزارة، ضمن حملتها، جدول التطعيمات الإجبارية خلال أول سنتين من عمر الطفل، منها: الجرعة الصفرية، التى تؤخذ عند الميلاد، وهى عبارة عن طعم ضد الالتهاب الكبدى (ب)، وتؤخذ حقنة بالعضل فى الجزء الخارجى من منتصف الفخذ اليمنى، وطعم ضد شلل الأطفال، عبارة عن نقطتين على اللسان، وطعم ضد الدرن، عبارة عن حقنة داخل الجلد أعلى الذراع اليسرى.

وأكدت الجداول أن الجرعة الأولى تؤخذ عند إتمام شهرين من العمر، وهى عبارة عن طعم شلل الأطفال، وتؤخذ نقطتين على اللسان، وطعم خماسى ضد الدفتيريا، والسعال الديكى، والتيتانوس، والالتهاب الكبدى (ب)، والإنفلونزا البكتيرية، ويؤخذ حقنة بالعضل فى الجزء الخارجى من منتصف الفخذ اليمنى.. أما الثانية فتؤخذ عند إتمام 4 أشهر من العمر، وهى عبارة عن طعم شلل الأطفال، وتؤخذ نقطتين على اللسان، وطعم خماسى ضد الدفتيريا، والسعال الديكى، والتيتانوس، والالتهاب الكبدى (ب)، والإنفلونزا البكتيرية، ويؤخذ حقنة بالعضل فى الجزء الخارجى من منتصف الفخذ اليمنى.. و«الثالثة» تؤخذ عند إتمام 6 أشهر من العمر، وهى عبارة عن طعم شلل الأطفال، وتؤخذ نقطتين على اللسان، وطعم خماسى ضد الدفتيريا، والسعال الديكى، والتيتانوس، والالتهاب الكبدى (ب)، والإنفلونزا البكتيرية، ويؤخذ حقنة بالعضل فى الجزء الخارجى من منتصف الفخذ اليمنى.

أما «الرابعة» فتؤخذ عند إتمام 9 أشهر من العمر، وهى عبارة عن طعم شلل الأطفال، ويؤخذ نقطتين على اللسان، و«الخامسة» تؤخذ عند إتمام 12 شهراً من العمر، وهى عبارة عن طعم شلل الأطفال، ويؤخذ نقطتين على اللسان، وطعم ضد الحصبة والنكاف والحصبة الألمانى الجرعة الأولى، ويؤخذ حقنة تحت الجلد بالذراع اليمنى.. أما الجرعة المنشطة فتؤخذ عند إتمام 18 شهراً من العمر، وهى عبارة عن طعم شلل الأطفال، ويؤخذ نقطتين على اللسان، أما الطعم الثلاثى ضد الدفتيريا والسعال الديكى والتيتانوس الجرعة المنشطة، فهو (طعم ضد الحصبة والنكاف والحصبة الألمانى)، والجرعة الثانية تؤخذ حقنة تحت الجلد بالذراع اليمنى، وكذا ضد الحصبة والنكاف والحصبة الألمانى للجرعة الأولى، ويؤخذ حقنة تحت الجلد بالذراع اليمنى.