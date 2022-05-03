يوم ترفيهي بمناسبة عيد الفطر في قرى «حياة كريمة» بالدقهلية

فتحت مراكز الشباب في محافظة الدقهلية أبوابها لاستقبال الجماهير والطلائع والشباب في ثاني أيام عيد الفطر المبارك، اليوم الثلاثاء، حيث فتح مركز الشباب بقرية «كفر الشناوي»، إحدى قرى المرحلة الأولى لمبادرة «حياة كريمة»، التابع لإدارة شباب شربين، أبوابه لاستقبال المواطنين اليوم، وذلك في إطار توجيهات الدكتور أشرف صبحي، وزير الشباب والرياضة، بتنظيم يوم ترفيهي بقرى «حياة كريمة»، وفي القرى والنجوع الواقعة في النطاق الجغرافي لتلك المراكز خلال إجازة عيد الفطر المبارك.

استفبال الجماهير في مراكز الشباب

وأعلنت مديرية الشباب والرياضة في محافظة الدقهلية، في بيان صحفى، أنه كان في استقبال الجماهير كل من السيد البدوي، وكيل إدارة شباب شربين، بالإنابة عن أبو الفتوح البراشي، مدير عام إدارة شباب شربين، ونيفين محمد أبو الفتح، المدير التنفيذي بمركز شباب «كفر الشناوي»، ووائل الرفاعي، رئيس مجلس إدارة مركز الشباب.

إتاحة الفرصة أمام المواطنين لممارسة مختلف الأنشطة

وقال علاء الشربيني، وكيل وزارة الشباب والرياضة بالدقهلية، إن مديرية الشباب والرياضة تحرص على قيام تلك المراكز بأدوارها على أكمل وجه، وإتاحة الفرصة أمام المواطنين لممارسة مختلف الأنشطة بها، في ضوء سياسة الوزارة الرامية إلى جعل مراكز الشباب مراكز خدمة مجتمعية.

وتضمنت الاحتفالية في ثاني أيام عيد الفطر المبارك، بمركز شباب «كفر الشناوي» العديد من الفقرات والبرامج، تضمنت فقرات ترويحية وفنية واستعراضية وتوزيع الهدايا على الأطفال، يتخللها استئجار بعض الملاهي وألعاب ترفيهية وإتاحتها للطلائع للاستفادة منها داخل مركز الشباب، ورسم البسمة والسعادة على وجوههم خلال العيد.

تنظيم يوم ترفيهي في 5 مراكز للشباب

يأتي تنفيذ هذه المبادرة في 5 مراكز للشباب بقرى «حياة كريمة»، فى ضوء سياسية وزارة الشباب والرياضة، برعاية الدكتور أشرف صبحي، وزير الشباب والرياضة، الذي طالب برفع درجة الاستعداد داخل مراكز الشباب في إطار التجهيزات لاستقبال المواطنين والشباب خلال إجازة عيد الفطر المبارك، والدكتور أيمن مختار، محافظ الدقهلية، وتوجيهات علاء الشربيني، وكيل وزارة الشباب والرياضة بالدقهلية، وإشراف الدكتور طارق باشا، وكيل المديرية للشباب، وطارق دهب، مدير عام إدارة الشباب، وأبو الفتوح البراشي، مدير عام إدارة شباب شربين.