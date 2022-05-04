أول تعليق من لميس سلامة بعد حريق شقتها: «كابوس»

طمأنت الإعلامية لميس سلامة، جمهورها على حالتها الصحية بعد الحريق الذي نشب منذ قليل في شقتها.

وكتبت لميس سلامة عبر حسابها بموقع التواصل الاجتماعي «فيسبوك»: «الحمد لله إحنا بخير والكابوس خلص؛ شقة أمي الشقة الوحيدة في العمارة اللي اتضرت لأن إحنا أول دور فطبعا الحريق طالنا والأجهزة اتحرقت والبيت طبعا غرق مياه عشان المطافي ينقذوه».

وأضافت لميس: «الحمد لله أني قدرت أفكر بسرعة أول ما شميت الدخان وفصلت الكهرباء وأخدت وأمي وبنتي نزلتهم الشارع بسرعة وده كان القرار اللي أنقذنا وأنقذ العمارة كلها لأن لو مكناش فصلنا الكهرباء كانت حصلت كارثة أكبر ولو مكناش نزلنا كان جرالنا حاجة.. الحمد لله الحمد لله الحمد لله».

حريق شقة لميس سلامة

ونشب منذ قليل حريق في منزل الإعلامية لميس سلامة بشارع شبين الكوم في محافظة الإسماعيلية.

واستغاثت لميس منذ قليل عبر حسابها بموقع التواصل الاجتماعي «فيس بوك» بالجهات المعنية للسيطرة على الحريق.

وكتبت لميس سلامة: «جماعة محتاجين النجدة والمطافي بسرعة اللي في الإسماعيلية أرجوكم عمارتنا في شارع شبين الكوم فيها حريق كبير.. حد يساعدنا».

وتابعت لميس في منشور آخر: «محتاجين مطافي بسرعة أرجوكم الأسلاك بتنفجر».

وأضافت: «حد في الإسماعيلية يساعدنا بسرعة أرجوكم المطافي عمارتنا بتولع وفيه انفجار».

معلومات عن لميس سلامة

وتشارك لميس سلامة في تقديم برنامج صباح البلد، المذاع عبر فضائية صدى البلد، وعملت في بداية مشوارها التليفزيوني كمراسلة مع الإعلامي معتز الدمرداش، في البرنامج الشهير 90 دقيقة، عبر قناة المحور، واستمر التعاون بينهما لمدة تجاوزت 10 أعوام تقريبا.