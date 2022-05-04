حريق في منزل الإعلامية لميس سلامة بشبين الكوم: الأسلاك بتنفجر

نشب حريق في منزل الإعلامية لميس سلامة بشبين الكوم، منذ قليل؛ إذ نشرت عبر صفحتها الرسمية بموقع التواصل الاجتماعي «فيس بوك» استغاثة بسبب الحريق.

حريق منزل لميس سلامة

وكتبت لميس سلامة: «جماعة محتاجين النجدة والمطافي بسرعة اللي في الإسماعيلية أرجوكم عمارتنا في شبين الكوم فيها حريق كبير.. حد يساعدنا»، وبعدها بدقيقتين كتبت «لميس» منشورا آخر: «محتاجين مطافي بسرعة أرجوكم الأسلاك بتنفجر».

وعاودت المذيعة الاستغاثة: «حد في الإسماعيلية يساعدنا بسرعة أرجوكم المطافي عمارتنا بتولع وفيه انفجار».

سيارات الإطفاء تحاول السيطرة على حريق منزل لميس سلامة

وصورت لميس سلامة، بثا مباشرا عبر صفحتها بـ«فيس بوك» لسيارات الإطفاء وهي تحاول إطفاء الحريق بمساعدة أهالي المنطقة وأفراد الحماية المدنية، الذين بدأوا في إخلاء المنزل من أسطوانات الغاز لتنفيذ عملية الإطفاء.