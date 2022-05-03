أسعار الحديد والأسمنت اليوم الثلاثاء 3-5-2022

انخفاض طفيف شهدتة أسعار الحديد والأسمنت اليوم، وذلك في جميع الأسواق المحلية المصرية، وذلك بعد التذبذب الواضح في أسعارها خلال الأسبوع الأخير من شهر رمضان 2022.

وفي هذا الصدد، تستعرض «الوطن» من خلال السطور التالية، أسعار الحديد والأسمنت اليوم الثلاثاء الموافق 3 مايو في الأسواق المصرية.

أسعار الحديد والأسمنت وفي التقرير التالي، نستعرض أسعار الحديد والأسمنت والتي جاءت كما يلي:

أسعار الحديد اليوم الثلاثاء 3 مايو

- يبلغ سعر طن حديد عز 19.400 ألف جنيه.

- يبلغ سعر طن حديد بشاي نحو 19.400 ألف جنيه.

- يبلغ سعر حديد العتال نحو 19.200 ألف جنيه.

- سجل سعر حديد عطية نحو 19.100 ألف جنيه.

- حديد العشري بسعر 19000 ألف جنيه.

- يبلغ سعر حديد سرحان نحو 19.100 ألف جنيه.

- سعر حديد المصريين 19.270 ألف جنيه.

- سعر حديد المراكبي 19.100 ألف جنيه.

- سعر طن حديد المعادي 19.000 ألف جنيه.

- سعر طن حديد العشري 19.000 ألف جنيه.

- سعر طن حديد الكومي 19.000 ألف جنيه.

أسعار الأسمنت اليوم

وجاءت أسعار الأسمنت اليوم الثلاثاء 4 مايو كما يلي:

- سعر الأسمنت بالشركة العربية للأسمنت 1290 جنيه.

- سعر أسمنت حلوان 1278 جنيها للطن.

- يبلغ سعر أسمنت المسلح نحو 1550 جنيها للطن.

- سعر أسمنت النصر 1263 جنيها للطن.

- يبلغ سعر أسمنت المعلم نحو 1263 جنيها للطن.

- سعر أسمنت المخصوص نحو 1275 جنيها للطن.

- سعر أسمنت العسكري 1263 جنيها للطن.

- سعر أسمنت سيناء 1263 جنيها للطن.

- سعر أسمنت السويدي 1285 جنيها للطن.

- سعر أسمنت السويدي 1560 جنيها للطن.

- سعر أسمنت قنا 1275 جنيها للطن.

- يبلغ سعر أسمنت وادي النيل نحو 1268 جنيها للطن.