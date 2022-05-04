إليسا تطرح أغنيتها الجديدة «من أول دقيقة» بمشاركة سعد لمجرد

طرحت الفنانة اللبنانية إليسا، فيديو كليب أغنيتها الجديدة «من أول دقيقة»، التي تشارك فيها برفقة الفنان المغربي سعد لمجرد، وذلك عبر قناتها الرسمية بموقع الفيديوهات الشهير «يوتيوب»، وعبر المتاجر والمنصات الإلكترونية.

إليسا تعيش قصة حب مع سعد المجرد

وتعيش النجمة إليسا خلال فيديو كليب الأغنية قصة حب مع سعد لمجرد، والأغنية من كلمات أمير طعيمة، وألحان رامي جمال، وتوزيع أحمد إبراهيم، ومكس وماستر ايلي بربر، وإخراج كريم بنيس.

وتصدرت أغنية «من أول دقيقة» تريندات مواقع التواصل الاجتماعي خلال الأيام الماضية بعد طرح البرومو الرسمي للأغنية، وقيام إليسا بالترويج لها عبر حساباتها الرسمية، حيث تفاعل الجمهور مع تعاون إليسا لأول مرة مع سعد المجرد، كما تعد الأغنية الأولى في ألبوم إليسا الجديد الذي من المقرر طرحه خلال الفترة المقبلة.

سعد لمجرد يكشف كواليس أغنيته مع إليسا

كما أعرب الفنان سعد لمجرد عن سعادته بالمشاركة في دويتو غنائي مع إليسا، وكشف عن كواليس الأغنية خلال لقائه في برنامج «ET بالعربي»، قائلا: «إليسا دخلت قلبي من أول دقيقة»، كما أشار إلى أنهما تقابلا للمرة الأولى في فرنسا وعندما تعرفا على بعضهما قررا أن يقدما دويتو سويًا، مضيفًل: «لم نستغرق وقتا في ذلك لأنه كان هناك انسجام وكيمياء كبيرة بيننا»

وأضاف «لمجرد» خلال اللقاء أنه متفائل بنجاح الأغنية وأنها سوف تكون من الأغاني الناجحة خلال موسم صيف 2022، وعن غموض الصورة التي نشرتها إليسا دون الكشف عن رفيقها في الأغنية، أوضح أنها تشويق للجمهور.

كلمات أغنية «من أول دقيقة»

وتقول كلمات أغنية من أول دقيقة:

بغير من عيني وأنا شايفك

وده اللي وصلت ليه

لو أسمع اسمي بشفايفـك

بقولك كرريه

وعمري ما هقدر أوصفلك

بحبك قـد إيه

ارسمني في ليلك نجمة

ضيها يلمع في العين

اكتبني في عمرك كلمة

يحكوها الناس بعدين

أنا نفسي أعيش فوق عمري

يا حبيبي معاك عمرين

لو تطلبي مني عينيا

لو تطلبي عمري كمان

هديكي سنيني الجيا

وهكون راضي وفرحان

إنتي اللي وجودك جنبي

حسسني إن أنا إنسان

ده من أول دقيقة لحبك قلبي مال