بيت المسرح في العيد .. موسم فني كامل العدد «صور»

أعرب الفنان إسماعيل مختار رئيس البيت الفني للمسرح عن سعادته بالاقبال الجماهيري الكبير على عروض البيت الفني للمسرح خلال أيام عيد الفطر المبارك، حيث قدم البيت الفني للمسرح 9 عروض مسرحية خلال عيد الفطر المبارك بالقاهرة و الإسكندرية، رفعت معظمها لافتة كامل العدد، وتنوعت بين عروض للكبار وعروض للأطفال وتناسب جميعها الأسرة المصرية.

عروض البيت الفني للمسرح في العيد

وبدأ برنامج عروض البيت الفني للمسرح خلال موسم العيد من أول أيام العيد، وقدمت فرقة المسرح الكوميدي عرض «حلم جميل» على المسرح العائم الكبير، بينما قدمت فرقة مسرح السلام عرض «حلاوة الحب» على مسرح السلام بشارع القصر العيني، أما فرقة مسرح الطليعة فقدمت عرض «خلطة شبرا» على قاعة صلاح عبد الصبور بمسرح الطليعة، وقدمت فرقة مسرح الشباب عرض «أفراح القبة» على المسرح العائم الصغير.

عروض فنية على مسرح العرائس

وجرى تقديم عرض «مش إلكترا» على مسرح ملك برمسيس، وللأطفال قدمت فرقة مسرح القاهرة للعرائس عروضها على مسرح العرائس بالعتبة وعرض «فركش لما يكش» أما فرقة المسرح القومي للأطفال فقدمت عرض «عفركوش» على مسرح متروبول بالعتبة، بينما قدمت فرقة مسرح الشمس لدمج ذوي الاحتياجات الخاصة عرض «كاندي كراش» في حفلتين متتاليتين على مسرح الحديقة الدولية بمدينة نصر. وبالإسكندرية قدمت فرقة مسرح الإسكندرية عرض «لسة فاكر» على مسرح ليسيه الحرية.