سعر طبق وكرتونة البيض اليوم الخميس 5-5-2022 في الأسواق المحلية

سعر طبق وكرتونة البيض الأبيض، اليوم الخميس، من أكثر الأشياء التي يحرص المواطنون على متابعتها والبحث عنها عبر محركات البحث المختلفة، إذ أنه يحتوي على الكثير من البروتينات التي يحتاج إليها الجسم، فضلا عن دخوله كمكون أساسي في بعض الوصفات المختلفة.

وسعيا من بوابة «الوطن» لتوفير ما يبحث عنه المواطنون والمتابعون والقراء بشكل يومي ومستمر، نوضح من خلال هذا التقرير سعر طبق وكرتونة البيض اليوم الخميس الموافق 5 مايو من عام 2022، وفق حديث رئيس شعبة الدواجن بالغرفة التجارية بالقاهرة الدكتور عبد العزيز السيد، والتي جاءت كالتالي:

سعر طبق البيض اليوم

قال الدكتور عبد العزيز السيد، رئيس شعبة الدواجن بالغرفة التجارية القاهرة، إن سعر طبق وكرتونة البيض الأبيض اليوم جاء ليصل إلى سعر يتراوح ما بين 56 و58 جنيهًا، ليتم بيعه في المزارع بسعر يتراوح بين 51 و52 جنيهًا.

وأوضح «عبدالعزيز» في تصريح لـ «الوطن» أن سعر طبق وكرتونة البيض الأحمر، فيما سجل سعره اليوم ما بين 58 و60 جنيهًا، فيما سجل في المزارع ما بين 53 و55 جنيهًا.

سعر طبق البيض الأحمر اليوم

وسجل سعر بيع طبق وكرتونة البيض الأحمر والأبيض اليوم الخميس في الأسواق المحلية المصرية والمحلات التجارية المختلفة، كما يلي:

- تراوح سعر كرتونة البيض التي تضم 10 بيضات بين 32 و50 جنيهًا.

- فيما سجل سعر كرتونة البيض الأبيض اليوم الخميس والتي تحتوي على 30 بيضة بين 65 و68 جنيهًا.

- فيما جاء سعر طبق البيض الأحمر والتي تحتوي على 10 بيضات بقيمة 30 جنيهًا وصولًا إلى 37 جنيهًا في بعض المناطق.

- كما تراوح سعر طبق وكرتونة البيض الأبيض، اليوم الخميس 5-5-2022 الذي يتكون من 30 بيضة، بين 70 و90 جنيهًا.