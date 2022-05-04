أسعار الذهب في مصر بنهاية تعاملات اليوم الأربعاء 4-5-2022

في ثالث أيام عيد الفطر المبارك، يبحث الكثير من المواطنين عن أسعار الذهب في مصر عبر محركات البحث المختلفة، حرصا منهم على متابعة الأسعار، خاصة الراغبين في شراء الذهب للاستثمار أو إذا كانوا من المقبلين على الخطوبة لشراء الشبكة.

واهتماما بما يبحث عنه المتابعون والقراء بشكل يومي ومستمر، نوضح من خلال هذا التقرير أسعار الذهب في مصر في نهاية اليوم الأربعاء الموافق 4 مايو 2022، فضلا عن سعر جرام الذهب عيار 21.

أسعار الذهب في مصر

وتباينت أسعار الذهب في مصر والأعيرة المختلفة، كالتالي:

سعر جرام الذهب عيار 18

وصل في نهاية اليوم الأربعاء سعر جرام الذهب عيار 18، إلى 973 للبيع جنيها، وللشراء 990 جنيهًا في المحلات.

سعر جرام الذهب عيار 21

فيما وصل سعر جرام الذهب عيار 21 في نهاية تعاملات اليوم، إلى 1135 جنيهًا للبيع، و1155 جنيهًا للشراء، في محلات الصاغة.

سعر جرام الذهب عيار 24

وسجل عيار 24 اليوم الأربعاء، 1297 جنيها للبيع، وللشراء 1320 جنيهًا، في محلات الصاغة.

سعر الجنيه الذهب

وجاء سعر الجنيه الذهب اليوم ليسجل 8080 جنيهًا للبيع و9240 جنيهًا للشراء.

أسعار الذهب في أسواق المال

وسجلت أسعار الذهب في الأسواق العالمية في نهاية اليوم الأربعاء في أسواق المال ارتفاعا طفيفا في نهاية تعاملات اليوم الأربعاء 4 مايو، وجاءت الأسعار كالتالي:

- جاء سعر جرام الذهب عيار 21 اليوم في أسواق المال بنحو 971.44 جنيه، بما يعادل 52.57 دولار.

- سجل الجنيه الذهب في أسواق المال اليوم نحو 7,772 جنيه، بما يعادل 420.55 دولار.

- وجاء سعر جرام الذهب عيار 24 بنحو 1,110 جنيه، بما يعادل 60.08 دولار.

- وصل سعر جرام الذهب عيار 18 اليوم لنحو 831.92 جنيه، ما يعادل بالقيمة الدولارية 45.10 دولار.