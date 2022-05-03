سعر جرام الذهب عيار 21 اليوم الثلاثاء 3-5-2022 في محلات الصاغة.. انخفاض

كشفت محلات الصاغة في القاهرة وعدد من المحافظات بالتزامن مع ثاني أيام عيد الفطر المبارك، عن أسعار المعدن الأصفر وتحديدا سعر جرام الذهب عيار 21 اليوم الثلاثاء 3 مايو، إذ تزيد حفلات الزفاف والخطبة في العيد، وتعتبر الشبكة الذهبية من الأمور الأساسية لإتمام الزواج والخطبة.

ويعرض موقع بوابة «الوطن» في إطار الموضوعات الإخبارية التي تنشر عبر الأقسام المختلفة للبوابة، سعر جرام الذهب عيار 21 الأكثر شعبية في مصر، فضلا عن باقي الأعيرة في محلات الصاغة، وفي أسواق المال والبورصات العالمية في بداية تعاملات اليوم الثلاثاء الموافق 3 مايو، إذ سجلت انخفاضا ملحوظا، وجاءت الأسعار كما يلي:

سعر جرام الذهب عيار 21

وصل سعر جرام الذهب عيار 21 في بداية تعاملات اليوم، إلى 1120 جنيها للبيع، و1140 جنيها للشراء، في محلات الصاغة، مقابل 1130 جنيها و1160 جنيها على الترتيب.

سعر جرام الذهب عيار 24

وسجل عيار 24 اليوم الثلاثاء، 1280 جنيها للبيع، وللشراء 1303 جنيهات، في محلات الصاغة.

سعر جرام الذهب عيار 18

وجاء سعر عيار 18، للبيع 960 جنيها، وللشراء 977 جنيها، في المحلات.

سعر الجنيه الذهب

سعر الجنيه الذهب، 8960 جنيها للبيع و9120 جنيها للشراء.

أسعار الذهب في أسواق المال

وفي الأسواق العالمية سجلت أسعار الذهب في أسواق المال اختلافا بشكل ملحوظ في بداية تعاملات اليوم الثلاثاء 3 مايو، وجاءت الأسعار كما يلي:

- وصلت قيمة سعر جرام الذهب عيار 21 اليوم لنحو 966.34 جنيها، بما يعادل 52.29 دولار.

- سجلت قيمة الجنيه الذهب في أسواق المال نحو 7,731 جنيها، بما يعادل 418.30 دولار.

- ووصل سعر جرام الذهب عيار 24 إلى نحو 1,104 جنيها، بما يعادل 59.76 دولار.

- وصلت قيمة سعر جرام الذهب عيار 18 اليوم لنحو 828.28 جنيها، ما يعادل بالقيمة الدولارية 44.82 دولار.