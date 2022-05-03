القناطر والمراكب النيلية «بريمو» احتفالات ثاني أيام العيد في القليوبية

شهدت حدائق القناطر الخيرية إقبالا متزايدا من المواطنيين للاستمتاع بالمناظر الجميلة والهواء النظيف مع التنزه داخل المراكب النيلية، وكان للأسر نصيب أكبر في زيارة الحدائق من الشباب، إذ كونوا مجموعات للتشارك في الاحتفال بالعيد وتناول الطعام معا، وتوافد عشرات الأسر على الحدائق للاستمتاع بالنيل والمسطحات الخضراء.

طوارئ الري للعيد

وتابع المهندس أشرف درويش مدير عام ري القناطر، فتح أبوا حدائق القناطر الخيرية أمام المواطنين لاستقبالهم خلال الاحتفال بعيد الفطر المبارك، بعد إنهاء كل الاستعدادات التي تضمن استمتاع المواطنين بجمال الطبيعة التي تتميز بها حدائق القناطر، وجرى التأكد من نظافة الحدائق وجاهزيتها لاستقبال المواطنين.

محافظ القليوبية في الحدائق

أوضح مدير ري القناطر، تشكيل لجان من الإدارة العامة لمتابعة تواجد المواطنين في حدائق المدينة، مشيرا إلى أن محافظ القليوبية زار الحدائق أمس، وتبادل التهاني مع المواطنين المتواجدين بمناسبة عيد الفطر المبارك.

وقدم «درويش» الشكر لوزارة الري على مجهوداتها لتطوير حدائق القناطر التي أصبحت علامة مميزة لاستقبال المواطنين من جميع المحافظات لقضاء العطلات والأعياد بها، مؤكدا ضرورة أن تمتد يد التطوير إلى كل مكان في هذه المدينة السياحية الرائعة، التي لها ذكريات خاصة في قلوب العديد من المصريين.