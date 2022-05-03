«حياة كريمة» تنظم احتفالات ثاني أيام العيد بمركز شباب الأحراز

استقبل مركز شباب الأحراز التابع لإدارة شبين القناطر ضمن قرى حياة كريمة، ثاني أيام عيد الفطر بالأعلام في إطار تنفيذ فعاليات مبادرة «العيد أحلى بمراكز شباب مصر» التي أطلقها الدكتور أشرف صبحي، وزير الشباب والرياضة، للاحتفال بقرى ومراكز المبادرة الرئاسية حياة كريمة للاحتفال بعيد الفطر المبارك وفتح وتهيئة ورفع كفاءة جميع المراكز لاستقبال الرواد والمترددين على المركز خلال ثاني أيام عيد الفطر المبارك.

ووجه وزير الشباب والرياضة وكلاء الوزارة المعنيين ومديري المديريات برفع درجة الاستعداد داخل مراكز الشباب في إطار التجهيزات لاستقبال المواطنين والشباب خلال إجازة عيد الفطر المبارك، وإتاحة كل الخدمات بالمراكز أمام الأعضاء والوافدين عليها طوال أيام العيد.

فتح الهيئات الشبابية

ومن جانبه أكد الدكتور محمود الصبروط، وكيل وزارة الشباب والرياضة بالقليوبية، على الدور المجتمعي لمراكز الشباب وفتح جميع المرافق والإمكانات بالهيئات الشبابية على مستوى المحافظة.

فقرات فنية وترويحية

شملت الاحتفالات فقرات ترويحية وفنية واستعراضية وتوزيع الهدايا على الأطفال يتخللها ممارسة الرواد والأعضاء للخدمات الموجودة بالمركز من ملاهي وألعاب ترفيهية وتنس طاولة وبلياردو وكرة قدم والعاب إلكترونية وتوزيع أعلام مصر على الأطفال.

و قد شهد المركز إقبالاً كبيراً من المواطنين في ثاني أيام عيد الفطر المبارك، وتحرص وزارة الشباب والرياضة على قيام تلك المراكز بأدوارها على أكمل وجه، وإتاحة الفرصة أمام المواطنيين لممارسة مختلف الأنشطة بها.

كانت مراكز الشباب شهدت اليوم ثان أيام العيد توافدا وإقبالا كثيفا من المواطنين ولاقت استحسان الجميع وأن تنفيذ هذه الفعاليات لا يقتصر على أيام العيد فحسب بل يمتد طوال الإجازة الممتد ولنهاية الأسبوع إيمانا من وزارة الشباب والرياضة بالدور المجتمعي لمراكز الشباب، تحت رعاية وتوجيهات الدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة لتصبح مراكز الشباب مراكز خدمة ومشاركة مجتمعية.