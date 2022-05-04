سعر الدرهم الإماراتي في البنوك المصرية اليوم الأربعاء 4-5-2022

يبحث الكثير من محبي متابعة أخبار الاقتصاد عن أسعار العملات في البنوك المختلفة العاملة في مصر، وخصوصا سعر الدرهم الإماراتي، إذ أن هناك فئة كبيرة تحب السفر لدبي لقضاء وقت ممتع بها برفقة الأهل أو الأصدقاء، أو الأشخاص الذين يعملون هناك في الإمارات وذويهم أيضا.

واهتماما بما يبحث عنه متابعي بوابة «الوطن» عبر محركات البحث المختلفة، نوضح من خلال هذا التقرير سعر الدرهم الإماراتي في البنوك المختلفة والعاملة في مصر اليوم الأربعاء الموافق 4 مايو من عام 2022، والتي جاءت كالتالي:

سعر الدرهم الإماراتي في البنك الأهلي المصري

وجاء سعر الدرهم الإماراتي 5.03 جنيه للبيع، مقابل 5.02 جنيه للشراء، وفق الموقع الإلكتروني الرسمي.

سعر الدرهم الإماراتي في مصرف أبو ظبي الإسلامي

وسجل الدرهم الإماراتي سعر 5.4 جنيه للبيع و5.03 جنيه للشراء في مصرف أبو ظبي الإسلامي، وفق الموقع الإلكتروني الرسمي الخاص بمصرف أبو ظبي الإسلامي.

سعر الدرهم الإماراتي في بنك مصر

سجل سعر الدرهم الإماراتي نحو 5.3 جنيه للبيع، مقابل 5.02 جنيه للشراء، وفق الموقع الإلكتروني الرسمي لـ بنك مصر.

سعر الدرهم الإماراتي في بنك قناة السويس

كما سجل الدرهم الإماراتي نحو 5.04 جنيه للبيع، مقابل 5.06 جنيه للشراء، وفق الموقع الإلكتروني الرسمي للبنك.

سعر الدرهم الإماراتي في البنك المركزي

وفي البنك المركزي المصري سجل سعر الدرهم الإماراتي 5.02 للشراء و5.04 للبيع وذلك وفق الموقع الإلكتروني الرسمي الخاص بالبنك.

سعر الدرهم الإماراتي في المصرف المتحد

كما جاء سعر الدرهم الإماراتي في بنك المصرف المتحد بسعر 5.03 جنيه للشراء، و4.91 جنيه للبيع.

سعر الدرهم الإماراتي في بنك الإسكندرية

كما سجل سعر الدرهم الإماراتي في بنك الإسكندرية 5.45 جنيه للبيع، مقابل 5.11 جنيه للشراء، وفق آخر تعاملات وردت قبل اليوم الأربعاء 4-5-2022.