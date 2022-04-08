سعر الدرهم الإماراتي في البنوك المصرية اليوم الجمعة 8-4-2022

كشفت البنوك العاملة في القطاع المصرفي المصري عن سعر الدرهم الإماراتي اليوم الجمعة الموافق 8 أبريل، وذلك بالتزامن مع كثرة عمليات البحث عبر المحرك العالمي «جوجل» التي ازدادت خلال الدقائق القليلة الماضية من قبل المستخدمين والمستثمرين في عملة أبوظبي.

وتستعرض «الوطن»، استمرارًا للخدمات المختلفة التي تقدمها لقرائها على مدار الساعة، سعر الدرهم الإماراتي، وفقًا للتعاملات التي وردت صباح اليوم في عدد من البنوك الحكومية والخاصة.

سعر الدرهم الإماراتي في بنك الإسكندرية

سجل سعر الدرهم الإماراتي في بنك الإسكندرية 4.97 جنيه للشراء و5.00 جنيه للبيع.

سعر الدرهم الإماراتي في بنك مصر

بلغ سعر الدرهم الإماراتي في بنك مصر نحو 4.97 جنيه للشراء و5.00 جنيه للبيع.

سعر الدرهم الإماراتي في المصرف المتحد

سعر الدرهم الإماراتي اليوم الجمعة، في المصرف المتحد نحو 4.87 للشراء و5.00 جنيه للبيع.

سعر الدرهم الإماراتي في البنك المركزي المصري

سجل سعر الدرهم الإماراتي في البنك المركزي نحو 4.97 جنيه للشراء و5.01 جنيه للبيع.

سعر الدرهم الإماراتي في بنك cib

سجل سعر الدرهم الإماراتي في البنك التجاري الدولي cib نحو 4.86 جنيه للشراء، و4.90 جنيه للبيع.

سعر الدرهم الإماراتي في البنك الأهلي المصري

سجل سعر الدرهم الإماراتي في البنك الأهلي المصري نحو 4.97 جنيه للشراء، و5.00 جنيه للبيع.

أسعار العملات الأجنبية في البنوك

وصل سعر اليورو اليوم الجمعة في بنك مصر لـ 20.00 جنيه للبيع مقابل 19.79 جنيه للشراء، وفي بنك cib نحو 20.10 جنيه للبيع مقابل 19.89جنيه للشراء، بينما سجل في البنك الأهلي المصري 20.00 جنيه للبيع مقابل 19.79 جنيه للشراء.

أما عن الدولار، بلغ سعره في البنك المركزي 18.40 جنيه للبيع، مقابل 18.27 جنيه للشراء، وفي بنك قناة السويس نحو 18.39جنيه للبيع مقابل 18.29 جنيه للشراء.

وسجلت العملة الأمريكية في البنك الأهلي المصري سعر 18.37جنيه للبيع مقابل 18.27 جنيه للشراء، كما سجل سعر الدولار في بنك مصر نحو 18.37 جنيه للبيع، مقابل 18.27 جنيه للشراء.