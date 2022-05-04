حريق هائل في شقة بالموسكي.. والدفع بـ3 سيارات إطفاء

أخمدت قوات الحماية المدنية بمديرية أمن القاهرة، حريق نشب داخل شقة سكنية بمنطقة الموسكي، وذلك دون وقوع أي إصابات بشرية.

بلاغ بنشوب حريق في شقة بالموسكي

وتعود تفاصيل الواقعة إلى تلقي غرفة عمليات شرطة النجدة بمديرية أمن القاهرة، إخطارا من قوات الحماية المدنية بالقاهرة، يفيد بنشوب حريق داخل إحدى الشقق السكنية بمنطقة الموسكي، ووجود خسائر مادية.

فرض كردون أمني لمنع امتداد الحريق

وعلى الفور انتقلت الأجهزة الأمنية لمكان الحريق، وتم الدفع بـ3 سيارات إطفاء للسيطرة على الحريق، كما تم فرض كردون أمني حول مكان الحريق لمنع امتداده للشقق المجاورة، وتمت عملية التبريد لمنع تجدد اشتعال النيران مرة أخرى.