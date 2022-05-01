سعر جرام الذهب عيار 21 اليوم الأحد 1-5-2022 في محلات الصاغة

كشفت محلات الصاغة عن أسعار الذهب عيار 21 اليوم الأحد، تزامنا مع موسم الأعياد وحفلات الخطوبة ومراسم الزفاف، لذا يقبل الكثيرون على شراء المعدن النفيس ويبحثون عن أسعاره في سوق الصاغة والمحلات التجارية.

ومن منطلق الرد على استفسارات المواطنين واهتمامهم بالمعدن النفيس خاصة في الأعياد وحرصًا من بوابة «الوطن» على تقديم ما يبحث عنه المواطنون والمتابعون والقراء، نوضح من خلال هذا التقرير أسعار الذهب في الصاغة المصرية، وخصوصا سعر جرام الذهب عيار 21 اليوم الأحد الموافق 1 مايو التي جاءت كالتالي:

وشهدت قيمة المعدن الأصفر حالة من التباين في الأسعار اليوم، وجاءت أسعار الأعيرة المختلفة كالتالي:

سعر جرام الذهب عيار 21

وصل سعر جرام الذهب عيار 21 في بداية معاملات اليوم ليتراوح ما بين 1.112 جنيه للبيع و1.122 جنيه للشراء في محلات الصاغة.

سعر جرام الذهب عيار 24

ووصل عيار 24 اليوم سعر بين 1.271 للبيع، وللشراء 1.282 جنيه في محلات الصاغة.

سعر جرام الذهب عيار 18

وجاء جرام الذهب عيار 18 ليسجل سعره ما بين بيع 953 جنيهًا و962 جنيهًا للشراء في المحلات، فيما تراوح سعر الجنيه الذهب بين بيع 8,896 شراء 8,976 جنيه للبيع.

أسعار الذهب في أسواق المال

وعلى عكس محلات الصاغة شهدت أسعار الذهب العالمية في أسواق المال اختلاف بشكل ملحوظ في بداية تعاملات اليوم الأحد 1 مايو، وجاءت الأسعار كما يلي:

- وصلت قيمة سعر جرام الذهب عيار 18 اليوم نحو 846.02 جنيه ما يعادل بالقيمة دولارية تقدر بـ45.77 دولار.

- وقيمة سعر جرام الذهب عيار 21 اليوم الأحد وصلت نحو 987.03 جنيه، بما يعادل 53.39 دولار.

- فيما سجلت قيمة الجنيه الذهب في أسواق المال نحو 7,896 جنيه، بما يعادل 427.15 دولار.

- وأخيرا وصل سعر جرام الذهب عيار 24 إلى نحو 1,128 جنيه، بما يعادل 61.02 دولار.