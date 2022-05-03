حظك اليوم برج العقرب الثلاثاء 3-5-2022 عاطفيا ومهنيا

كشفت خبيرة الأبراج والفلك عبير فؤاد توقعاتها لمواليد برج العقرب وحظك اليوم الثلاثاء الموافق 3 مايو، الذي يؤمن بالأمور الغيبية وما وراء الطبيعة، لذلك هم من أكثر الشخصيات التي تهتم بقراءة أوراق التاروت ومعرفة تأثير الفلك وتحركات الأبراج والنجوم على حالته اليومية وحظهم، كما أن الكثير منهم يفضل مطالعة الفلك قبل اتخاذ القرارات المهمة.

ويعرف عن العقرب أنّ يملك شخصية حادة وصارمة لذا يفضل أن يعرف كل ما يدور حوله وما قد يقابله، لذا يستعرض موقع بوابة «الوطن» في إطار الخدمات الإخبارية التي يقدمها للقراء على مدار اليوم، حظك اليوم لمواليد برج العقرب على الصعيد المهني والعاطفي وفق خبيرة الأبراج عبير فؤاد في السطور التالية:

حظك اليوم برج العقرب مهنيا

ممهنيا وماليا تقول خبيرة الفلك، إنّ القمر في منزل المدخرات ويجعلك ذلك تضبط قراراتك وتخطط جيدًا، وتتمكن من إثبات قدرتك على إنجاز مشروعات طموحة، فقط انتبه لحقوقك.

حظك اليوم برج العقرب عاطفيا

أما عاطفيا فرغم الضغوط، تنجح اليوم في الاقتراب ممّن تحب، وقد تدفعك الأفلاك لبناء علاقة عاطفية على أسس سليمة.

يذكر أن هناك الكثير من مشاهير برج العقرب الذين لديهم قوة شكيمة ولا يتسطيع أحد تغيير معتقداتهم ومنهم طبيب القلب العالمي الدكتور مجدي يعقوب، الأمير تشارلز، منى عبدالغني، أحمد فهمي، أمينة خليل، محمد حماقي، أسيل عمران، الفنان خالد سليم، الفنان ماجد المهندس، طارق لطفي، صلاح السعدني، محمد فراج.