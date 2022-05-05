مصري في ألمانيا عن مطالبة الحكومة بتخزين السلع: الأسعار ارتفعت 600%

أثار تصريح نانسي فيزر، وزيرة الداخلية الألمانية، بشأن ضرورة تخزين السلع الغذائية والأدوية في المنازل، خلال الفترة المقبلة، حالة من القلق لدى المواطنين الألمانيين، خاصة بعد مطالبتها بذلك، تجنبًا لتعرض البلاد لأي أزمات خلال الأيام المقبلة.

وفي تصريحات لصحيفة «هاندلسبلات» الألمانية، قالت «فيزر» المنتمية إلى حزب المستشار الألماني أولاف شولتس، إنه من الضروري التفكير في احتمالية تعرض البلاد لهجمات سيبرانية على البنية التحتية الألمانية الحيوية، وهو ما جعلها تطالب المواطنين بتخزين السلع والمواد الغذائية والحيوية مثل الطعام والأدوية.

ارتفاع أسعار السلع الغذائية في ألمانيا

من جانبه، قال علاء ثابت، رئيس بيت العائلة المصرية في ألمانيا، إن غلاء الأسعار الذي تعرضت له برلين خلال الأيام الماضية، سببه الحرب الروسية الأوكرانية، التي انعكست نتائجها على ارتفاع أسعار السلع الغذائية والأساسية مثل الزيت والدقيق.

وأضاف «ثابت» في حديثه مع «الوطن»، أن تصريح وزيرة الداخلية الألمانية بضرورة تخزين السلع الأساسية لمدة 10 أيام، منها الزيت والمياه، تسبب في حالة من القلق لدى المواطنين في ألمانيا، وبدأت التساؤلات تثار حول موقف البلاد من الأزمة الحالية.

اختفاء الزيت والدقيق

التزاحم على المحلات ومنافذ البيع كان أول رد فعل من الشعب الألماني بعد تصريحات وزيرة الداخلية، بحسب «ثابت»، خاصة بعد تأكيدها بأن مدة الـ10 أيام للتخزين قابلة للتجديد، مضيفًا أن بعض السلع الغذائية ارتفعت أسعارها بنسبة 400 و600% خلال الأيام الأخيرة، فضلا عن اختفاء الزيت والدقيق من بعض منافذ البيع.

ولم يسلم الوقود من ارتفاع الأسعار في ألمانيا، حسبما أوضح رئيس بيت العائلة المصرية في برلين، لافتا إلى أن بعض المصانع توقفت بسبب الأوضاع الحالية، وهو الحال في غالبية الدول الأوروبية بعد العقوبات الاقتصادية المٌتخذة ضد روسيا، التي أثرت على أوروبا بالكامل.

وأوضحت وزيرة الداخلية الألمانية، أنه إذا انقطع التيار الكهربائي لمدة زمنية أطول من المعتاد، أو تعرضت الحياة اليومية لحالة من التقييد بطريقة ما، فيجب في هذه الحالة وجود مخزون لمواجهة تلك الحالة الطارئة في المنازل.