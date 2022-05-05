200 ألف جنيه إيرادات سينما الشعب في 3 أيام

تشهد دور العرض السينمائي بالمواقع الثقافية الخمسة التابعة للهيئة العامة لقصور الثقافة بمدينة السادات وشبين الكوم بالمنوفية والأنفوشي بالإسكندرية وقنا ومكتبة البحر الأعظم بالجيزة، إقبالا جماهيريا غير مسبوق وإيرادات ضخمة على حفلات مشروع سينما الشعب الذي أطلقته الدكتورة إيناس عبد الدايم، وزيرة الثقافة.

وأضاف تامر عبدالمنعم، مدير قصر ثقافة السينما والمشرف على مشروع سينما الشعب، لـ «الوطن»، أن هناك إقبالا جماهيريا ممتازا على دور العرض الخمس في المحافظات المختلفة التي تم إطلاق المشروع بها كمرحلة أولى، ومن أول يوم، وقاربت الإيرادات على تجاوز حاجز الـ 200 ألف جنيه، منذ إطلاق المشروع مع أول أيام العيد حتى اليوم الثالث.

هدف سينما الشعب

وأكد أن هدف المشروع مساعدة محدودي الدخل في الحصول على حقهم السينمائي من جهة، ومن جهة أخرى يساعد صناعة السينما بزيادة دور العرض في مصر، ويحافظ بالتالي على المنتج الجيد بعيدا عن منطق التجارية البحتة وأيضا يعرض قبل الفيلم الرئيسي الأفلام المستقلة والقصيرة الروائية والتسجيلية من إنتاج وزارة الثقافة.

وأشار إلى أن الدكتورة إيناس عبد الدايم وزيرة الثقافة تحرص على متابعة المواقع الثقافية التي يتم تنفيذ المشروع بها للوقوف على سير العمل ونجاحه، تحقيقا لمبدأ العدالة الثقافية ونشر الوعي والفكر المستنير لمحاربة الفكر المتطرف، خاصة وأن المشروع يضم مجموعة متميزة من الأفلام الوثائقية والتوعوية والمعرفية.

كما أجرى الفنان هشام عطوة، رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة لقصور الثقافة، جولة تفقدية في المواقع الثقافية المنفذة، ومعربا عن سعادته البالغة بنجاح المشروع خاصة مع انخفاض سعر التذكرة الموحدة، الذي لم يتجاوز 40 جنيها بما يساوي نصف سعر التذكرة في دور العرض السينمائي الخاص.

فيلم واحد تاني

ويعرض حاليا في دور العرض فيلم «واحد تاني» للنجم أحمد حلمي، وروبي وسيد رجب، وتأليف هيثم دبور وإخراج محمد شاكر خضير، وذلك بواقع أربع حفلات يوميًا.

وتشمل المرحلة الثانية، المقرر لمشروع سينما الشعب، التي يجري تجهيزها، تشغيل خمسة مواقع ثقافية أخرى هي كفر الشيخ، شرم الشيخ، دسوق، سيوة، الوادى الجديد، والمستهدف أن يصل عدد دور العرض السينمائى إلى 40 دار عرض مع نهاية العام الجاري.