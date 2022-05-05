تواصل الجامعات الحكومية والخاصة والأهلية استعداداتها لامتحانات الفصل الدراسي الثاني للعام الجامعي الجاري 2022، مع التشديد على تطبيق الإجراءات الاحترازية للوقاية من فيروس كورونا كوفيد 19، وحسم عدد من رؤساء الجامعات موعد امتحانات الترم الثاني 2022 للجامعات المختلفة وفقاً لقرارات وزارة التعليم العالي والبحث العلمي للجامعات برئاسة الدكتور خالد عبدالغفار، وزير التعليم العالي والبحث العلمي، موضحين أنها ستكون وفقاً للمواعيد المحددة والمعلن عنها في اجتماع المجلس السابق والتي من المقرر أن تجرى خلال شهري يونيو ويوليو المقبلين على أن تبدأ مطلع يونيو المقبل مع التشديد على تطبيق الإجراءات الاحترازية كل لمجابهة تفشي كورونا.

موعد امتحانات الترم الثاني 2022 للجامعات

وأكد الدكتور محمد محجوب عزوز، رئيس جامعة الأقصر في تصريحات خاصة لـ«الوطن»، أن موعد امتحانات الترم الثاني 2022 للجامعات كما هو دون تغيير وفقاً للخريطة الزمنية التي أقرها الأعلى للجامعات والتي من المقرر انطلاقها خلال شهري يونيو ويوليو المقبلين مع التشديد على تطبيق الإجراءات الاحترازية المشددة للوقاية من فيروس كورونا «كوفيد 19»، أبرزها التأكيد على ضرورة الحصول على لقاح كورونا «كوفيد 19» كشرط لدخول الامتحانات مع التشديد على ضرورة تطبيق التباعد الاجتماعي بين الطلاب داخل لجان الامتحانات والتشديد على ضرورة الاهتمام بتخصيص الفرق الطبية المختلفة لمتابعة سير انتظام أعمال لجان الامتحانات.

موعد امتحانات الترم الثاني 2022 للجامعات: شهري يونيو ويوليو

ومن ناحيته، أكد الدكتور عبادة سرحان رئيس جامعة المستقبل في تصريحات خاصة لـ«الوطن»، أن كليات الجامعات ملتزمة بقرارات المجلس الأعلى للجامعات برئاسة وزير التعليم العالي والبحث العلمي فيما يتعلق بموعد امتحانات الترم الثاني 2022 للجامعات، والتي من المقرر أن تنطلق خلال شهري يونيو ويوليو المقبلين.