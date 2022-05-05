تركيب 406 آلاف قطعة موفرة لاستهلاك المياه في دور العبادة بالمحافظات

أعلن اللواء محمود شعراوي، وزير التنمية المحلية، تركيب أكثر من 406 آلاف قطعة موفرة في دور العبادة بجميع محافظات الجمهورية، تنفيذا لتكليفات الرئيس عبدالفتاح السيسي، بترشيد استهلاك المياه، وتقليل الفاقد، وتعظيم الاستفادة منها، وتنفيذا لبروتوكول تركيب القطع الموفرة لاستهلاك المياه بالمساجد الأهلية والكنائس، الذي جرى توقيعه بين وزارتي التنمية المحلية والإسكان «الشركة القابضة لمياه الشرب والصرف الصحي»، بتكلفة مبدئية 10 ملايين جنيه، لتوريد وتركيب القطع الموفرة لمياه الشرب بدور العبادة بجميع المحافظات، وتغطية 35 ألف مسجد أهلي و7 آلاف كنيسة، ولتوفير 50% من الاستهلاك.

قطع موفرة لاستهلاك المياه

وأكد وزير التنمية المحلية، أنّ القطع الموفرة لاستهلاك المياه في دور العبادة، ستخفض استهلاك المياه نحو 50% من الاستهلاك في المساجد الأهلية والكنائس، لافتا إلى أنّ الوزارة توفر وتتيح الاعتمادات المالية اللازمة للشركة القابضة لمياه الشرب والصرف الصحي لتركيب هذه القطع.

وأشار اللواء شعراوي، إلى أنّ الصعيد احتل الصدارة في عدد القطع التى تم تركيبها، بتركيب 115,7 ألف قطعة موفرة في محافظات: الفيوم، بني سويف، المنيا، أسيوط، سوهاج، أسوان، الأقصر، قنا، والبحر الأحمر.

وتابع أنّه جرى تركيب 97,7 ألف قطعة موفرة في إقليم الإسكندرية، بمحافظات: الإسكندرية، البحيرة، ومطروح، وتركيب أكثر من 88 ألف قطعة موفرة في إقليم الدلتا، بمحافظات: دمياط، كفرالشيخ، الدقهلية، والغربية، فضلا عن تركيب أكثر من 57 ألف قطعة موفرة في إقليم القاهرة الكبرى، بمحافظات: القاهرة، الجيزة، والقليوبية، وتركيب 29 ألف قطعة موفرة في مدن القناة، بمحافظات: الإسماعيلية، بورسعيد، السويس، والشرقية، وتركيب 1707 قطع موفرة في محافظتي شمال وجنوب سيناء.

لجنة لمتابعة عمليات التركيب

وأوضح اللواء محمود شعراوي، أنّه جرى تشكيل فرق عمل من الوزارة لمتابعة عمليات التركيب بالمحافظات، وحل أي مشكلات تعيق التنفيذ، مشيرا إلى وجود خطة للتوسع في إتاحة القطع الموفرة لاستهلاك المياه وتركيبها بمختلف المنشآت والمباني الحكومية والأماكن العامة، والتي تنفذها جميع الوزارات وأجهزة الدولة، إضافة إلى المتابعة المستمرة من الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، لتنفيذ استراتيجية ترشيد المياه واستغلالها بالشكل الأمثل، حفاظا على مواردنا المائية وتوفير تكلفة استهلاك المياه.

وأضاف اللواء محمود شعراوي، أنّه جرى تحديد مختص في كل محافظة يتولى التنسيق مع الشركة القابضة لمياه الشرب والصرف الصحي، لتركيب القطع الموفرة بالمساجد الأهلية والكنائس، وموافاة الوزارة بإجراءات التركيب في جميع الوحدات والمراكز والمدن بكل محافظة، وتحديد مسؤول للصيانة الدورية للقطع الموفرة لضمان الحفاظ عليها من التلف مع الالتزام بعمل الصيانة المطلوبة.