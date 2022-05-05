بالأسماء.. إصابة 10 أشخاص في حادثي تصادم بكفر الشيخ

أصيب 10 أشخاص في حادثي تصادم منفصلين على طرق كفر الشيخ، وجرى نقل المصابين إلى مستشفيي بلطيم والحامول المركزي لتقديم الدعم الطبي اللازم لهم، فضلا عن تحرير محضرين بالواقعة.

حادث على الطريق الدولي الساحلي

ووقع الحادث الأول على الطريق الدولي الساحلي، في الساعات الأولى من صباح اليوم، وأسفر عن إصابة 7 أشخاص بينهم 3 أطفال، ودفع مرفق الإسعاف بسيارات لنقل المصابين لمستشفى بلطيم المركزي، لتلقي العلاج اللازم.

وتلقى مأمور مركز شرطة البرلس بلاغا من مستشفى بلطيم المركزي، بوقوع حادث على الطريق الدولي الساحلي، فانتقلت دورية أمنية لتسيير حركة الطريق الدولي وسؤال المصابين في الحادث.

وتبين إن المصابين هم متولي علي، 30 سنة، مصابا بجرح قطعي بالذراع الأيمن، وفاطمة حميدة، 60 سنة، مصابة باشتباه ما بعد الارتجاج بالمخ، ووفاء رضا، 7 سنوات، مصابة بكدمات وسحجات، وإلهام فوزي، مصابة بكدمات وسحجات متفرقة بالجسد، وسمر فوزي، 25 سنة، مصابة بجروح قطعية بالرأس، وحبيبة متولي، 4 سنوات، مصابة بكدمات وسحجات، وعبدالعزيز رضا، 4 سنوات، مصاب بجرح قطعي بالجبهة وكدمات وسحجات متفرقة بالجسد.

حادث على طريق الحامول بلطيم

بينما أصيب 3 أشخاص في حادث على طريق «الحامول - بلطيم»، حيث وقع تصادم بين دراجتين ناريتين «موتوسيكل»، وجرى نقل المصابين لمستشفى الحامول المركزي عبر سيارتي إسعاف.

وتبين أن المصابين هم كل من حكمت عبد اللطيف، 45 سنة، مصابة بنزيف وكدمات وجروح متعددة بالجسم، ورضا عبدالله، 24 سنة، مصابا بنزيف داخلي وجروح وكدمات متعددة بالجسم، ومصطفى محمد، 18سنة، مصابا بنزيف داخلي وكدمات متعددة بالجسم، وجرى تقديم الإسعافات الأولية لهم.