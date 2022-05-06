سعر الدولار اليوم الجمعة 6-5-2022 في البنوك المصرية

يعد الدولار من أبرز العملات التي يهتم المواطنون بمتابعة سعرها مقابل الجنيه المصري، حيث اختلف سعر العملة الأمريكية من بنك لآخر، وفق آخر تعاملات وردت قبل البنوك منذ الخميس الماضي بسبب إجازة البنوك بمناسبة عيد الفطر وعيد العمال.

وتقدم «الوطن» استمرارا للخدمات المختلفة التي تقدمها لقرائها سعر الدولار في البنوك المصرية وهي خدمة يومية للقراء.

سعر الدولار في البنوك المصرية

سجل سعر الدولار في البنك الأهلي المصري 18.51 جنيه للبيع، مقابل 18.45 جنيه للشراء، وفق آخر تعاملات وردت قبل اليوم الجمعة، كما جاء الدولار بسعر 18.53 جنيه للبيع، مقابل 18.43 جنيه للشراء، وفق الموقع الإلكتروني الرسمي الخاص ببنك قناة السويس.

سعر الدولار في المصرف المتحد

سجل سعر الدولار في بنك المصرف المتحد بسعر 18.47 جنيه للشراء، و18.55 جنيه للبيع، وفق آخر تعاملات وردت قبل اليوم الجمعة.

سعر الدولار في البنك المركزي

وسجل سعر الدولار في البنك المركزي 18.44 جنيه للشراء و18.52جنيه للبيع وذلك وفق الموقع الإلكتروني الرسمي الخاص بالبنك.

سعر الدولار في بنك الإسكندرية

في بنك الإسكندرية سجل الدولار 18.53 جنيه للبيع، مقابل 18.46 جنيه للشراء، وفق آخر تعاملات وردت قبل اليوم الجمعة الموافق 6 مايو.

سعر الدولار في البنك التجاري الدولي

وسجلت العملة الأمريكية في البنك التجاري الدولي 18.55 جنيه للبيع، مقابل 18.47 جنيه للشراء، وفق آخر تعاملات وردت قبل اليوم الجمعة.

سعر الدولار في مصرف أبو ظبي الإسلامي

وجاء سعر الدولار 18.55 جنيه للبيع و18.05 جنيه للشراء في مصرف أبو ظبي الإسلامي.

سعر الدولار في بنك مصر

في بنك مصر سجل الدولار نحو 18.51 جنيه للبيع، مقابل 18.45 جنيه للشراء، وفق الموقع الإلكتروني الرسمي.