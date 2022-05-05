الطقس اليوم في مصر.. انخفاض نسبي في الحرارة حتى الأحد

كشفت الهيئة العامة للأرصاد عن الطقس اليوم في مصر، موضحة أن البلاد يسودها انخفاض نسبي في درجات الحرارة بداية من اليوم الخميس لتسود أجواء ربيعية على شمال البلاد، أما الجنوب فسوف يتحسن فيه الطقس بشكل ملحوظ بداية من اليوم.

وقال الدكتور محمد علي فهيم، رئيس مركز معلومات تغير المناخ بوزارة الزراعة واستصلاح الأراضي:«إنه بداية من اليوم الخميس فإن الطقس في مصر اليوم يشهد انخفاضا في درجات الحرارة وتستمر عدة أيام ثم تعاود الارتفاع التدريجي بداية من الأحد المقبل، كما تشهد البلاد هبات عالية من الرياح اليوم الخميس وغدا الجمعة، وتهدأ السبت والأحد وتنشط الاثنين مرة أخرى ظهراً تنتهي ليلاً».

نصائح زراعية مهمة يجب وضعها في الحسبان

وأكد على ضرورة اتباع عدد من النصائح الزراعية المهمة بالرش بمثبتات التزهير والعقد للموالح والمانجو والزيتون نظراً لتوقع زيادة في معدلات تساقط الزهر أو انخفاض معدلات التلقيح والأخصاب وتساقط العقد والثمار الصغيرة، كذلك يجب علاج زيادة معدلات التنفيل مرة أخرى بسبب لخبطة الجو في الخيار والكنتالوب والبطيخ والطماطم والفلفل والكوسة.

وأشار إلى أن عودة الحرارة المعتدلة خلال هذه الأيام ستكون مفيدة جدا للمحاصيل في مرحلة النضج الأخير وهي البطاطس والبنجر والثوم والبصل والبسلة والجزر، أما بساتين الموالح فمن الضروري الرش الوقائي العاجل ضد لفحة الأزهار والانثراكنوز والحشرات القشرية والرش باكروبات مانكوزيب مع ازوكسي استروبين، أما الفاصوليا الصيفي فيجب الرش ضد العنكبوت الأحمر يليه الرش بنترات أو سترات البوتاسيوم لملء الحبوب، وبالنسبة للفاصوليا الصيفي المتأخرة (فى مرحلة التزهير والعقد) فتحتاج للدعم بالكالسيوم والبورون (لتر للفدان) يليها الرش بنترات البوتاسيوم 1.5 ك للفدان.

ضرورة إجراء الرشات الوقائية للطماطم

شدد على ضرورة إجراء الرشات الوقائية للطماطم ضد الندوة البكتيرية والندوات المبكرة وتبقعات الأوراق والانثراكنوز بالمواد الفعالة وهي فليوبيكولايد - بروباموكارب - ازوكسي ستروبين - ميتالكسيل - مفينوكسام - اكسي كلورو النحاس، والرش الوقائي أو العلاجي ضد لفحة الساق الصمغية في الكنتالوب والبطيخ والخيار بالمواد الفعالة ازوكسي استروبين مع اكروبات مانكوزيب، مع إجراء الرشات الوقائية ضد البياض الزغبي على الريحان اكسي كلورو النحاس مع مانكوزيب.