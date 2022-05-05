أغنية «من أول دقيقة» لـ إليسا وسعد لمجرد تقترب من 2 مليون مشاهدة في ساعات

حققت أغنية «من أول دقيقة» للنجمة اللبنانية إليسا والفنان المغربي سعد لمجرد نجاحًا كبيرًا منذ طرحها أمس عبر موقع الفيديوهات الشهير «يوتيوب»، والمنصات والمتاجر الإلكترونية.

واقتربت الأغنية من حصد 2 مليون مشاهدة عبر موقع «اليوتيوب» خلال ساعات فقط من طرحها، وشهدت فيديو كليب الأغنية حالة حب ورومانسية بين الفنانة إليسا وسعد لمجرد في أول تعاون فني بينهما.

إشادات من الجمهور بأغنية «من أول دقيقة»

كما حصدت إشادات واسعة من الجمهور عبر مواقع التواصل الاجتماعي، إذ علق أحد المتابعين: «الأغنية خطفت قلبي»، بينما علق متابع آخر: «أغنية فيها كتير من المشاعِر، وأنا شخصيًّا حبيت التناغم بينهما، لأن كل واحد أخدنا لمطرح بصوته وإحساسه».

أغنية «من أول دقيقة» من كلمات أمير طعيمة، وألحان رامي جمال، وتوزيع أحمد إبراهيم، ومكس وماستر ايلي بربر، وإخراج كريم بنيس.

سعد لمجرد يتحدث عن كواليس ديو من أول دقيقة

وكان سعد لمجرد تحدث عن كواليس أغنيته مع إليسا خلال لقائه في برنامج «ET بالعربي»، معربا عن سعادته بهذا التعاون، إذ قال إنَّه تعرف على النجمة اللبنانية في فرنسا، وهناك قررا أن يكون يتعاونا فنيًا، موضحًا: «من أول دقيقة إليسا دخلت قلبي».

كلمات أغنية من أول دقيقة

أنا عايزاك تفضل جنبي

سندي وفارس أحلامي

قلبي في قربك متطمن

خليك دايما أدامي

ده أنا قبل ما بنطق كلمة

بتكمل ليا كلامي

ده وجودك بيكملني

خليتي حياتي حياة

إحساسي بحبك خدني

وأنا هفضل ماشي وراه

حضنك يا حبيبتي

لا يمكن لو ثانية أعيش براه

فيه واحدة تمللي في ضهرك

و في ضعفــك هتقويك

تؤمرها حبيبي وأمرك

هتقول شبيك لبيك

جنبك ولآخرعمرك

هتعيش علشان ترضيك

وكانت إليسا اعتمدت الفترة الماضية على الترويج المكثف للأغنية من خلال عدد من المنشورات لها عبر مواقع التواصل الاجتماعي، وأخفت في البداية عن هوية سعد لمجرد تشويقًا لجمهورها.