بريطانيا تواجه مشكلات اقتصادية عدة.. أبرزها ارتفاع أسعار الوقود والتضخم

يواجه البريطانيون مشكلات عدة، بسبب الارتفاع الشديد في أسعار الوقود والتضخم وانخفاض دخل الأسرة، والتي لم تشهدها البلاد منذ عام 1956

وترتفع أسعار المواد الأساسية في بريطانيا حاليا بأسرع وتيرة لم تشهدها خلال الثلاثين عاما الماضية، في حين أن القفزة في تكلفة المعيشة مقلقة بشكل خاص لكبار السن وغيرهم من المواطنين ذوي الدخل المنخفض أو المحدود، وذلك وفقا لتقرير نشرته صحيفة «نيويورك تايمز».

وأوضح التقرير أن العديد من الأشخاص الذين خفضوا الإنفاق بالفعل، باتوا مضطرين إلى مراجعة ميزانيات أسرهم مرة أخرى، والامتناع عن عدد من المواد الغذائية، وفي الحالات القصوى، حتى قطع الكهرباء والغاز مؤقتا، كما أفاد ممثلو منظمات حقوق الإنسان.

التضخم في بريطانيا يسجل 7% شهر أبريل الماضي

فيما سجل التضخم في بريطانيا 7% في شهر أبريل الماضي ليبتعد بشكل كبير عن مستهدف بنك إنجلترا عند 2%.

وهدد وزير الخزانة البريطاني، ريشي سوناك، هدد بفرض ضرائب على شركات الطاقة الكبرى في حال ثبوت ضلوعها بارتفاعات غير مبررة في الأسعار.

وقال رئيس الوزراء البريطاني بوريس جونسون، أمس، إن الحكومة لا يمكنها مساعدة الجميع في أزمة تكاليف المعيشة الحالية، وإن عليها أن تظل حكيمة في إنفاقها لتجنب تأجيج دوامة التضخم.

جونسون: الحكومة لا تستطيع تعويض ارتفاع التكاليف

وأقر جونسون بأن الحكومة لا تستطيع على الفور تقديم دعم كاف لتعويض ارتفاع التكاليف، لكنه قال إنها تعكف على التعامل مع الأسعار على المدى المتوسط والطويل، منوها إلى أن الحكومة تدرس تقديم الدعم للأسر التي تحتاج إلى استخدام مستويات عالية من الطاقة بسبب احتياجاتها الطبية وفقا لقناة CNBC

وفرضت العديد من الدول الغربية عقوبات على روسيا بسبب الحرب على أوكرانيا وزادت الدعوات الغربية للتخلي عن مصادر الطاقة الروسية.

اضطراب سلاسل التوريد أدى إلى ارتفاع أسعار الوقود والغذاء

وأدى اضطراب سلاسل التوريد إلى ارتفاع أسعار الوقود والغذاء في أوروبا وأمريكا، ما أدى لارتفاع التضخم وزيادة الرسوم الجمركية وارتفاع أسعار المواد الغذائية والطاقة.

فيما ينوي الاتحاد الأوروبي فرض عقوبات جديدة على روسيا تشمل حظر تدريجي على وارادت النفط الروسي.