ياسمين صبري تحذف صورها مع أحمد أبو هشيمة لتؤكد انفصالهما

حذفت الفنانة ياسمين صبري صورها التي تجمعها برجل الأعمال أحمد أبو هشيمة، من حساباتها على مواقع التواصل الاجتماعي، لتؤكد انفصالهما للجميع؛ إذ كانت تحرص على مشاركة متابعيها جميع لحظاتها معه، والمناسبات التي جمعتهما.

وتصدرت ياسمين صبري محركات البحث خلال الدقائق القليلة الماضية، على مواقع التواصل الاجتماعي، بعد انفصالها عن رجل الأعمال أحمد أبو هشيمة.

مصدر مقرب يؤكد انفصال ياسمين صبري

وأكد مصدر مقرب لـ«الوطن»، أن انفصال ياسمين صبري وأحمد أبو هشيمة، تم بهدوء شديد وبشكل راقي، مضيفا أن العلاقة بينهما يسودها الاحترام المتبادل ولا يشوبها شائبة.

زواج أحمد أبو هشيمة وياسمين صبري

وكان أحمد أبو هشيمة وياسمين صبري قد أعلنا زواجهما في عام 2020، بحضور أسرتيهما وعدد من أصدقائهما المقربين؛ إذ اكتفيا بهذا التجمع العائلي في إطار الإجراءات الاحترازية لمواجهة فيروس كورونا وقتها.

غياب ياسمين صبري عن دراما رمضان 2022

يذكر أن ياسمين صبري غابت عن المشاركة في موسم دراما رمضان 2022، بعد أن نجحت في مسلسلها الأخير «فرصة تانية»، التي شاركها في بطولته أحمد مجدي، أيتن عامر، هبة مجدي، محمود البزاوي، دياب، نهال عنبر، أشرف زكي، وكوكبة من النجوم، سيناريو وحوار مصطفي جمال هاشم، وإخراج مرقس عادل.