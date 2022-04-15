أسعار البن تشهد تراجعا وسط توقعات بقفزة جديدة بنهاية الربع الحالي

شهدت أسعار البن، تراجعا في تعاملات الأسبوع الماضي، بعد فترة من التقلبات السعرية على مدار الأشهر الماضية، ومخاوف من تأثير الحرب الروسية الأوكرانية على منتجي القهوة في أمريكا اللاتينية.

وانخفضت أسعار البن إلى 223.7 سنت للرطل في تعاملات أمس، مقارنة بـ 228.5 سنت للرطل (الرطل يعادل 450 جراما تقريبا) في تعاملات يوم 25 مارس الماضي، لكنها تظل مرتفعة، مقارنة بتعاملات يوم 14 مارس الذي فيه 211 سنتا للرطل.

مستويات منخفضة

وتشير حركة أسعار البن في البورصات العالمية، إلى تسجيله مستويات منخفضة نسبيا في أول شهر فبراير الماضي، وتحقيق مستويات بلغت 222 سنتا للرطل في تعاملات 2 مارس الحالي، ثم الارتفاع مجددا إلى 232 سنتا في تعاملات 7 مارس.

وتراجعت الأسعار إلى مستويات 214 سنتا للرطل في تعاملات 28 مارس الماضي، لكنها عاودت الصعود بتحقيق مستويات مرتفعة نهاية الشهر وبداية أبريل الجاري.

ومن المتوقع أن تشهد الفترة بداية من يونيو المقبل، زيادة في سعر البن بسبب صعوبة استيعاب كبار المنتجين للتكاليف الإضافية الناتجة عن ارتفاع الأسمدة ونقص المعروض منها.

ارتفاع العقود الآجلة

من ناحية أخرى، سجلت العقود الآجلة لقهوة «أرابيكا» عند مستوى 230 سنتا للرطل في أوائل أبريل، لتدور حول أعلى مستوى لها في شهر واحد، نتيجة قيام المستثمرين بتقدير وجود مؤشرات على زيادة الطلب، وارتفاع التصدير، على خلفية تقلص احتمالات المحاصيل في البرازيل.

وأظهرت بيانات من أحدث تقرير مكتب المعلومات البريطاني «ICO» أن صادرات البن العالمية، وصلت إلى 11.4 مليون كيس بوزن 60 كجم في فبراير، وهو ما يتوافق مع زيادة بنحو 1.8٪، مقارنة بالشهر نفسه من عام 2021، بالإضافة إلى ذلك توقع بنك "رابوبنك" الهولندي أن يصل محصول البن البرازيلي في 2022/23 إلى 64.5 مليون كيس وزن 60 كيلوجرامًا، أي أقل من التقدير السابق البالغ 66.5 مليون كيس.

ومن المتوقع أن يتم تداول القهوة عند 239 سنتا للرطل بنهاية هذا الربع، وفقًا لتوقعات المحللين في مؤسسة «تريدينج إيكونوميكس»، الذين رجحوا كذلك أن يتم تداول سعر البن عند 260.96 سنتا للرطل في غضون 12 شهرًا.