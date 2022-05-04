محافظ الشرقية: 116 مليون جنيه قروض لتمويل 3482 مشروعا للشباب

أعلن الدكتور ممدوح غراب، محافظ الشرقية، أن جهاز تنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر، قدم قروضا للشباب قدرها 116 مليونا و954 ألفا و453 جنيها، في الفترة من 1 يناير 2022 حتى 31 مارس 2022، لتمويل 3482 مشروعا ما بين متوسط وصغير ومتناهي الصغر لتوفير 6644 فرصة عمل حقيقة للشباب ليحيا حياة كريمة.

قروض ميسرة للشباب لإقامة مشروعات حقيقية

وأشاد محافظ الشرقية بدور جهاز تنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر لتقديمه قروضا ميسرة للشباب لإقامة مشروعات حقيقية وخلق فرص عمل توفر لهم حياة كريمة، مما يساعد في الحد من ظاهرة البطالة ورفع معدلات التشغيل بين الشباب.

من جانبه، أوضح وائل العاصي مدير جهاز تنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر بالمحافظة، أن الجهاز قام بتقديم 27 مليونا و704 آلاف و569 جنيها «إقراض مباشر» لتمويل 70 مشروعا وتوفير 491 فرصة عمل، كما تم تقديم 78 مليونا و739 ألفا و346 جنيها «إقراض متناهي الصغر» لتمويل 2605 مشروعات، وتوفير 5976 فرصة عمل، وتقديم 10 ملايين و510 آلاف و538 جنيها «إقراض جهات وسيطة - بنوك»، لتمويل 807 مشروعات، وتوفير 177 فرصة عمل لتحسين مستوى الدخل القومي ودفع عجلة الاقتصاد.

تفعيل نظام الشباك الواحد للتيسير على العملاء

وتفعيلاً لنظام الشباك الواحد وتيسيراً على العملاء الصغار ورواد الأعمال لبدء تنفيذ المشروعات وتشغيلها، أشار مدير جهاز تنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر إلى أنه تم إصدار 159 رخصة نهائية و201 رخصة مؤقتة و41 سجلا تجاريا و30 بطاقة ضريبية و127 تأمينات بالإضافة إلى إصدار 713 شهادة تصنيف للمشروع، و713 شهادة مزايا للعميل، وكذلك تنفيذ 9 ندوات للتعريف بالجهاز، وما يقدمه من قروض للشباب لإقامة مشروعات حقيقية بمختلف قرى ومراكز ومدن المحافظة.