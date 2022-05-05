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 الحماية المدنية بأسيوط تنقذ أسرة احتجزت داخل أسانسير: «عطل بيهم»

كتب:

محمد بركات
12:21 م | الخميس 05 مايو 2022
الحماية المدنية

الحماية المدنية

نجحت قوات الحماية المدنية بمديرية أمن أسيوط في إنقاذ أفراد أسرة عقب احتجازهم داخل مصعد، إذ تبلغ لقسم شرطة ثان أسيوط بتعطل مصعد بأحد الأبراج السكنية بدائرة القسم.

الحماية المدنية تتمكن من استخراج 6 أفراد دون إصابات

وانتقلت قوات الإنقاذ بإدارة الحماية المدنية بأسيوط وتبين احتجاز أسرة مكونة من 6 أفراد مقيمين بذات العقار محل البلاغ، تمكنت القوات من استخراجهم من داخل المصعد دون حدوث ثمة إصابات، وقد لاقت سرعة الاستجابة للبلاغ وعملية الإنقاذ استحسان الأهالي بالمنطقة.

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