حظك اليوم برج الحمل الجمعة 6-5-2022 عاطفيا ومهنيا

برج الحمل هو أول الأبراج الفلكية، ويتميز صاحبه بأنّه يحتل القيادة في المؤسسات التي يعمل بها بسبب نجاحه الكبير، فهو مجتهد لأبعد حد ويسعى لتحقيق أفضل جهد لديه، كما أنّه يتسم بالعفوية الكبيرة فهو يقول أي شيء يخطر في باله.

ويتميز مولود برج الحمل بأنّه متسامح لأبعد حد، فهو يغفر أخطاء كل من حوله مهما كان الوضع، ورغم عصبيته فهو يسامح ويغفر لكل من حوله لإيمانه بقيمة وأهمية التسامح.

حظك اليوم برج الحمل على الصعيد المهني

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مواصفات برج الحمل

ومع اجتهاده الشديد يسعى مولود برج الحمل للنجاح في حياته العملية، ويتطلع دائما للمناصب القيادية لكي يقود فريق ويحقق نجاحات كبيرة، فهو يحب الشهرة وأن يكون محط أنظار الجميع من حوله.

وإلى جانب ذلك، فإنّ قلة الصبر من أبرز عيوب مولود برج الحمل، فهو يتسم بقلة صبره وعدم قدرته على التكيف مع الأمور المختلفة، كما أنّه يكره التغيير ويحب أن يتعامل بشكل روتيني.